Motoristi v Nemecku sa dočkali pozitívnej zmeny na vývesných tabuliach čerpacích staníc. Po mesiacoch cenových turbulencií klesla cena nafty pod úroveň benzínu E10. Podľa najväčšieho nemeckého autoklubu ADAC sa tak stalo vôbec prvýkrát od začiatku marca. Tento obrat prináša aspoň čiastočnú úľavu po jarných cenových šokoch, ktoré na trhu s palivami vyvolala eskalácia vojenského konfliktu na Blízkom východe.
Nafta je opäť lacnejšia ako benzín
Nemecký autoklub ADAC v nedeľu zverejnil dáta, ktoré potvrdili priaznivý trend pre majiteľov naftových motorov. Kľúčové údaje z víkendového vývoja cien ukazujú stabilizáciu:
- v sobotu (16. mája) dosiahla cena nafty v priemere 1,990 eura za liter,
- táto suma je zhruba o pol centa nižšia než v prípade benzínu E10,
- k zmene pomeru došlo vďaka tomu, že cena nafty sa oproti piatku mierne znížila, zatiaľ čo benzín E10 zotrval na svojej pôvodnej úrovni.
Geopolitické otrasy a strata lacného dovozu z Ruska
Vývoj cien nafty je v Nemecku mimoriadne citlivý na globálne udalosti, keďže krajina musí značnú časť svojej spotreby dovážať. Ešte na začiatku apríla, keď ceny pohonných látok raketovo stúpali v dôsledku útoku Izraela a USA na Irán, platili motoristi za naftu o viac než 0,25 eura viac ako za benzín E10.
Podobný scenár Nemecko zažilo už v roku 2022. Po invázii Ruska na Ukrajinu a po následnom zavedení prísnych západných sankcií voči Moskve prišla najväčšia európska ekonomika o dovtedy relatívne lacný dovoz ruskej nafty. Cena nafty vtedy rástla neporovnateľne rýchlejšie ako benzín a na historických maximách zotrvala celé mesiace.
Súčasný pokles ceny nafty pod úroveň benzínu je tak pre nemeckú ekonomiku i bežných spotrebiteľov dôležitým signálom čiastočnej trhovej stabilizácie. Ukazuje sa však, že európsky trh s pohonnými látkami zostáva dlhodobo mimoriadne zraniteľný a akákoľvek ďalšia eskalácia medzinárodného napätia či výpadky v importných reťazcoch môžu tento krehký cenový pomer opäť veľmi rýchlo zvrátiť.