Slovenská hokejová reprezentácia pokračuje na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku vo víťaznom ťažení. Po úvodnom vydretom triumfe nad Nórskom zvládli zverenci trénera Vladimíra Országha aj svoj druhý zápas v B-skupine, keď vo Fribourgu presvedčivo zdolali Taliansko 4:1. O dôležité body a stopercentný bodový zápis sa gólovo postarali štyria rôzni strelci, pričom Slováci po dvoch dueloch dýchajú na krk prvej Kanade.
Trpezlivý úvod a prvý úder kapitána
Slováci začali duel aktívne, pričom už v prvom striedaní ohrozili súperovho brankára Faško-Rudáš a Kristián Pospíšil. Na opačnej strane sa musel mať na pozore aj brankár Adam Gajan, ktorý si po akcii Segafreda pripísal prvý úspešný zákrok na šampionáte a onedlho zneškodnil aj nepríjemnú strelu Mantingera.
V polovici prvej tretiny už naši reprezentanti naplno prebrali taktovku, zatlačili Talianov do defenzívy a vybojovali si prvú presilovku. Hoci v nej Chromiak pálil nepresne, skóre sa predsa len menilo v 14. minúte. Obranca Mislav Rosandič dostal prihrávku na modrú čiaru, naznačil strelu, no puk ideálne posunul na Mareka Hrivíka, ktorému stačilo len nastaviť hokejku – 1:0.
Kmecov premiérový gól a ofenzívna poistka
V druhom dejstve čelili Slováci viacerým oslabeniam, no brankár Smith musel riešiť brejkové situácie Sýkoru či Rosandiča. Gól visel vo vzduchu aj pri prečíslení, no Hrivík po prihrávke Faška-Rudáša tesne minul. Zlomový moment prišiel v úplnom závere druhej tretiny, keď vyšiel Slovákom rýchly protiútok a obranca Jozef Viliam Kmec strelil svoj vôbec prvý gól v národnom tíme.
Do tretej tretiny vstúpili naši hokejisti ukážkovo. Martin Pospíšil našiel v útočnom pásme krížnou prihrávkou svojho brata Kristiána a ten strelou z prvej nedal talianskemu brankárovi šancu – 3:0. Súper sa síce v 46. minúte zmohol na korekciu po zásahu Gabriela Nitza, no posledné slovo patrilo v 55. minúte Oliverovi Okuliarovi, ktorý v presilovke spečatil konečný výsledok na 4:1.
ŠTATISTIKY ZÁPASU: Taliansko – SLOVENSKO 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 46. Nitz (Buono, Frigo) – 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Faško-Rudáš, Čederle), 41. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (M. Pospíšil, Chromiak).
Rozhodcovia: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (obaja USA), Beresford (V.Brit.).
Vylúčení: 4:2 na 2 min., Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, Diváci: 3 881.
Aktuálna situácia v B-skupine
Po dvoch odohraných kolách si slovenské mužstvo drží v tabuľke výbornú východiskovú pozíciu, keď zaostáva za lídrom len o skóre:
- 1. Kanada – 6 bodov (skóre 11:3)
- 2. Slovensko – 6 bodov (skóre 6:2)
- 3. Česko – 4 body (skóre 6:4)
- 4. Slovinsko – 2 body (skóre 3:2)
- ... 8. Taliansko – 0 bodov (skóre 1:10)
Dve cenné víťazstvá z úvodných dvoch zápasov dodávajú slovenskému tímu obrovskú psychickú pohodu pred ďalšími náročnými bojmi na šampionáte. Plný bodový zisk je tým najlepším odrazovým mostíkom pre postup do vytúženého štvrťfinále. Po zaslúženom dni voľna sa naši reprezentanti najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 20.20 h, kedy si zmerajú sily s nevyspytateľným Slovinskom.