Referendá, predčasné voľby a ekonomické opatrenia vlády. Víkendová politická diskusia priniesla ostrú konfrontáciu kľúčových opozičných hráčov – lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča a europoslanca Milana Uhríka z hnutia Republika. Kým Matovič obviňuje vládnu koalíciu z podlých zámerov a prípravy na návrat k moci po prehraných voľbách, Uhrík kritizuje zbabranú konsolidáciu a žiada zrušenie transakčnej dane. Obaja politici sa však prekvapivo zhodli na kritike pripravovaného júlového referenda z dielne mimoparlamentných Demokratov.
Podlý plán koalície a neefektívne kvórum
V diskusnej relácii televízie TA3 V politike sa politici ostro vyhradili voči aktuálnemu dianiu v parlamente. Poslanec Národnej rady SR Igor Matovič považuje predloženie návrhu na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom zo strany koalície za vyslovene podlé. Upozornil, že rovnaký návrh malo v tomto volebnom období aj jeho Hnutie Slovensko, no koaličné strany ho vtedy zablokovali.
„Zrazu zistili, že tak rozkradli republiku, nič z predvolebných sľubov nesplnili, že vlastne voľby zrejme prehrajú a chcú si nachystať cestičku, aby sa dostali znova k moci. My určite mafii nebudeme asistovať pri tom, aby sa mohla dostať k moci,“
vyhlásil líder hnutia.
Predseda mimoparlamentnej Republiky Milan Uhrík je naopak za to, aby sa možnosť skrátiť volebné obdobie referendom zaviedla. Upozorňuje však na iný legislatívny problém.
„Päťdesiatpercentné kvórum sa ukazuje byť ako vysoko neefektívne,“
okomentoval situáciu europoslanec a naznačil potrebu zmeny pravidiel platnosti referenda.
Júlové referendum Demokratov pod paľbou kritiky
Témou diskusie bola aj petičná iniciatíva strany Demokrati, ktorá vyústila do júlového referenda. Rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho vyškrtnúť otázku o požiadavke skrátiť volebné obdobie obaja politici privítali. Podľa Matoviča hlava štátu konala plným právom, keďže otázka bola od začiatku jasne protiústavná.
Zvyšné body referenda podľa diskutujúcich neobstoja. Občania by sa v ňom mali vyjadrovať k nasledujúcim témam:
- zrušenie takzvanej doživotnej renty pre najvyšších ústavných činiteľov,
- obnova Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP),
- obnova Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Uhrík považuje toto hlasovanie za absolútne vyhodené peniaze a tvrdí, že tieto otázky nie sú hodné celonárodného referenda. Matovič zasa iniciátorom odkázal, že ak by k obnove inštitúcií skutočne došlo, zriaďovala by ich súčasná koalícia, čo by podľa neho dopadlo katastrofálne – vznikli by len organizácie na ochranu mafie.
Hľadanie spojencov a kritika vládnej ekonomiky
Pri debate o balíku prorastových opatrení, o ktorých má vláda rokovať budúci týždeň, neskrývali obaja politici skepticizmus. Milan Uhrík volal po ekonomickej stabilite a zrušení spornej transakčnej dane. Nutnosť prijímať dodatočné opatrenia podľa neho len potvrdzuje, že vláda nezvládla konsolidáciu verejných financií.
Karty sa odkryli aj pri otázke povolebnej spolupráce. Kým Matovič opätovne a rázne odmietol spoluprácu so súčasnými vládnymi stranami a pripustil len podmienečnú pomoc koalícii pod vedením Progresívneho Slovenska („pomôžeme Šimečkovej partii a spol., ale budeme im pozerať na prsty“), Uhrík deklaroval ochotu rokovať s každou „príčetnou“ stranou s jedinou výnimkou – progresívcami. Zároveň dôrazne odmietol nálepku extrémizmu a politiku Republiky označil za slušnú a vlasteneckú.
Nedeľná diskusia naplno odhalila hlbokú fragmentáciu opozičného spektra pred blížiacimi sa voľbami. Hoci sa obe politické krídla zhodnú na tvrdej kritike ekonomických krokov súčasnej vlády či zbytočnosti referenda z dielne Demokratov, ich predstavy o budúcom spravovaní štátu a potenciálnych koaličných partneroch sú absolútne nekompatibilné. Zatiaľ čo Igor Matovič sa profiluje ako tvrdý protikorupčný strážca prípadnej stredopravej vlády, Milan Uhrík si systematicky otvára dvere k širokej spolupráci s národno-konzervatívnymi silami.