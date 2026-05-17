Obyvatelia Kuby čelia ďalšej tvrdej rane v rámci prehlbujúcej sa hospodárskej krízy. Ceny pohonných látok na ostrove v závere tohto týždňa skokovo vzrástli na takmer dvojnásobok. Situáciu navyše kriticky komplikuje americká ropná blokáda, pre ktorú zostáva väčšina čerpacích staníc v hlavnom meste Havana zatvorená a zúfalí motoristi nemajú kde tankovať. Informácie o zhoršujúcej sa situácii priniesla agentúra Reuters.
Drastické zdražovanie a zatvorené pumpy
Kubánske ministerstvo financií a cien avizovalo zvyšovanie cien vopred, pričom ako hlavný dôvod uviedlo neúnosné náklady na dovoz palív. Pohľad na nové cenníky je pre miestnych doslova šokujúci:
- cena prémiového benzínu stúpla z 1,30 USD na 2 USD za liter (približne 1,72 eura),
- cena bežného benzínu vystrelila z 0,95 USD na 1,80 USD za liter,
- cena nafty zaznamenala nárast z 1,10 USD na 2 USD za liter.
Väčšina čerpacích staníc však zostáva zatvorená a kubánska vláda nedokáže garantovať, kedy budú palivá za tieto nové ceny vôbec dostupné. Frustrácia motoristov z neistoty stúpa každým dňom.
„Nič nevieme. Nevieme ani to, kde by sme si mohli benzín kúpiť,“
zhrnul pocity bežných Kubáncov havanský taxikár Roberto Veguet.
Vyčerpané zásoby a rozkvet čierneho trhu
Posledná významná dodávka ropy dorazila na ostrov ešte koncom marca, keď ruský tanker Anatolij Kolodkin priviezol zhruba 700 000 barelov. Krajina s 10 miliónmi obyvateľov však tieto obmedzené zásoby vyčerpala už začiatkom mája. Vláda varuje, že ďalší vývoj cien bude závisieť od viacerých premenlivých faktorov, vrátane nákladov na prepravu, poistenia a výkyvov na medzinárodných trhoch.
Nedostatok legálneho paliva extrémne vyhrotil situáciu na čiernom trhu, kde ceny dosahujú absurdné hodnoty 8 až 10 USD za liter. Takéto sumy sú niekoľkonásobne vyššie než na svetových trhoch a pre bežného Kubánca sú absolútne nedostupné. Zúfalú situáciu sa snažia riešiť aj niektoré súkromné podniky dovozom palív z USA prostredníctvom kontajnerových lodí, no tieto náklady sú enormné.
Kritický nedostatok palív a kolabujúca mobilita na Kube nie sú len ekonomickým, ale aj hlbokým politickým a humanitárnym problémom. Organizácia Spojených národov (OSN) už dlhodobo označuje americkú blokádu ostrova za nelegálnu a klasifikuje ju ako priame porušovanie ľudských práv obyvateľov. Bez systematického riešenia medzinárodných sankcií a stabilných dodávateľských reťazcov však kubánska ekonomika a bežný život tamojších obyvateľov smerujú k úplnému paralyzovaniu.