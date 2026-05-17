Najdôležitejšie dopravné projekty napredujú, štátne podniky sa privatizovať nebudú a hlavné mesto možno spozná nového silného kandidáta na primátora. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v nedeľnej diskusnej relácii načrtol svetlú budúcnosť bratislavského letiska, priblížil prvé kroky k obnove Hlavnej stanice a nevylúčil svoj presun z vládneho kabinetu do komunálnej politiky. Do žiadnej politickej strany však vstúpiť neplánuje a chce si zachovať nezávislosť.
Bratislavské letisko zažíva boom, nový terminál je v hre
V diskusnej relácii Politika 24 na televízii Joj 24 šéf rezortu dopravy jednoznačne odmietol úvahy o predaji strategickej infraštruktúry. Štát si podľa neho musí udržať kontrolu nad kľúčovými podnikmi.
„Aj môj osobný názor, ale aj názor vlády, v ktorej sa nachádzam, je určite neprivatizovať nič zo štátnych podnikov, ani infraštruktúry. Samozrejme, sú rôzne pohľady na to, či koncesia alebo PPP projekt na prevádzku konkrétneho projektu je alebo nie je privatizácia. Ale myslím si, že ani toto nie je téma, najmä teraz, keď sa nášmu bratislavskému letisku naozaj extrémne darí,“
vysvetlil svoj postoj Jozef Ráž. Letisko v Bratislave sa podľa neho stáva centrom nízkonákladových prepravcov v regióne, keďže viaceré spoločnosti sem presúvajú svoje kapacity z Viedne. Aktuálne prevádzkové čísla tento trend potvrdzujú:
- celková kapacita letiska je momentálne na úrovni 5 miliónov cestujúcich ročne,
- už v tomto roku by sa letisko mohlo dostať na úroveň 4 až 4,5 milióna vybavených pasažierov,
- ak bude tento raketový rast pokračovať, štát bude musieť v blízkej budúcnosti postaviť nový terminál.
Dlhoočakávaná rekonštrukcia stanice a fúzia cestárov
Minister dopravy priniesol novinky aj ohľadom chátrajúcej hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Prípravné práce sa už začali, pričom rezort aktuálne čaká na prevzatie projektovej dokumentácie. Následne sa vyhlási súťaž na zhotoviteľa a odštartujú sa samotné rekonštrukčné práce. Ráž však realisticky priznáva, že „strihať pásku“ už bude s najväčšou pravdepodobnosťou jeho nástupca.
Zaujímavým bodom diskusie bola aj téma možného zlúčenia Slovenskej správy ciest (SSC) a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Minister považuje tento krok za logický a správny, no popri iných strategických projektoch súčasnej vlády mu nedali prioritu a toto rozhodnutie prenechá na nasledujúcu administratívu.
Z ministerského kresla do boja o Bratislavu?
Jednou z najvýraznejších tém rozhovoru bola politická budúcnosť samotného Jozefa Ráža. Minister potvrdil, že reálne zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Jeho definitívne rozhodnutie bude závisieť od viacerých kľúčových faktorov:
- výsledkov prebiehajúcich prieskumov verejnej mienky,
- zhodnotenia, či dokáže viac užitočných projektov zrealizovať ako minister dopravy alebo ako šéf hlavného mesta,
- časového hľadiska – keďže parlamentné voľby budú už na budúci rok, v kresle ministra mu zostáva obmedzený čas.
Zároveň rázne odmietol možnosť, že by do komunálnych volieb išiel s akýmkoľvek straníckym tričkom, vrátane strany Smer-SD, ktorá ho nominovala do vlády.
„Z môjho presvedčenia vyplýva, alebo z toho, ako som bol vychovaný, že si netreba obliekať uniformy, kým človeka niekto do toho nedonúti. Musím povedať, že naozaj ma nikto do ničoho nenúti. Akákoľvek uniforma vyžaduje potom plniť rozkazy. Je to v mojej povahe mať možnosť slobodne sa rozhodovať,“
uzavrel minister úvahy o svojej straníckej príslušnosti.
Prípadná kandidatúra Jozefa Ráža na post primátora Bratislavy by mohla zásadne zamiešať kartami v blížiacich sa komunálnych voľbách. Hoci sa snaží profilovať ako nestranícky manažér a pragmatik, jeho nominácia silnou vládnou stranou a prístup k štátnym zdrojom z neho robia ťažkú váhu. Či napokon uprednostní rozbehnuté národné dopravné projekty pred neistým, no prestížnym bojom o vedenie hlavného mesta, definitívne ukážu až politické prepočty v najbližších týždňoch.