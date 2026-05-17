Irán v čase prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe viditeľne posilňuje svoje strategické partnerstvo s Pekingom. Dohľadom nad kľúčovými vzťahmi s Čínou bol najnovšie poverený hlavný iránsky vyjednávač a súčasný predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tento diplomatický krok prichádza len niekoľko dní po tom, čo Teherán udelil čínskym lodiam exkluzívne povolenie na preplávanie prísne stráženým Hormuzským prielivom. O personálnej zmene informovali domáce iránske médiá.
Nový koordinátor pre vzťahy s Pekingom
Dôležitá funkcia pripadla do rúk jednej z najvyšších politických figúr v krajine. Podľa tamojších zdrojov bude práve Mohammad Báker Kálíbáf zastupovať Irán pri všetkých strategických jednaniach s ázijskou superveľmocou. Tento krok vzišiel z priameho návrhu iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána, pričom rozhodnutie následne posvätil aj najvyšší duchovný vodca Modžtabá Chameneí.
„Mohammad Báker Kálíbáf bol nedávno vymenovaný za osobitného zástupcu Iránskej islamskej republiky pre záležitosti týkajúce sa Číny... a bude koordinovať rôzne oblasti vzájomných vzťahov,“
informovala o podrobnostiach vymenovania iránska tlačová agentúra Tasním s odvolaním sa na dobre informované zdroje.
Nástupca po aprílových útokoch a výnimky na mori
Nové mocenské usporiadanie v rámci iránskej diplomacie priamo súvisí s nedávnymi vojenskými udalosťami v regióne. Kálíbáfovo vymenovanie a aktuálna spolupráca s Čínou majú za sebou dôležitý kontext:
- Podobnú agendu zastával v minulosti bývalý tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání, ktorý však tragicky zahynul pri americko-izraelských útokoch 17. apríla.
- Kým Hormuzský prieliv zostáva pre väčšinu plavidiel od začiatku vojny do veľkej miery uzavretý, Irán v uplynulých dňoch spravil výnimku a povolil preplávať viacerým čínskym lodiam.
- Ako prísne upozornili Revolučné gardy, lode mohli preplávať výlučne po tom, čo formálne pristúpili na podmienky a dohodu o takzvaných „iránskych riadiacich protokoloch“.
Vymenovanie Kálíbáfa do tejto mimoriadne dôležitej funkcie vysiela jasný signál – Irán uprostred eskalujúceho konfliktu hľadá silnú ekonomickú a politickú oporu na Východe. Exkluzívne povolenia pre čínske komerčné plavidlá v inak zablokovanom Hormuzskom prielive navyše dokazujú, že strategické partnerstvo medzi Teheránom a Pekingom prechádza do fázy úzkej bezpečnostnej kooperácie. Táto exkluzívna ochota oboch strán spolupracovať môže v blízkej budúcnosti výrazne ovplyvniť ďalšie rozloženie síl nielen v Perzskom zálive.