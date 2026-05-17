Nenápadná, no mimoriadne zdravá. Reďkovka, ktorú mnohí poznáme len ako bežnú jarnú zeleninu, je v skutočnosti skrytým pokladom pre naše zdravie. Je nielen bohatým prírodným zdrojom vitamínu C a silných antioxidantov, ale vďaka vysokému podielu vody a minimu kalórií patrí medzi ideálne potraviny pri chudnutí. Na jej výnimočné benefity, a obzvlášť na liečivé účinky jej čierneho variantu, upozornil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.
Vitamínová bomba pre imunitu a bezproblémové trávenie
Pravidelná konzumácia tejto chrumkavej zeleniny prináša telu široké spektrum benefitov. Podľa odborníkov dokáže pomôcť pri viacerých zdravotných ťažkostiach, od zápalov až po tráviace problémy. Pre ľudský organizmus má reďkovka nasledujúce prínosy:
- prispieva k stabilizácii hladiny cukru v krvi (vďaka nízkemu glykemickému indexu a vláknine),
- zmierňuje nepríjemné prejavy zápalových ochorení, akými sú akné alebo ekzém,
- vďaka obsahu draslíka pomáha chrániť srdcovo-cievny systém,
- má mierne močopudné účinky, ktoré napomáhajú prirodzenému vylučovaniu toxínov z tela.
„Reďkovka je bohatá na vitamín C, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní imunitného systému a ochrane buniek pred oxidačným stresom. Obsahuje tiež vitamíny skupiny B, vitamín K a minerálne látky ako draslík, vápnik, horčík a fosfor. Vláknina obsiahnutá v reďkovke pomáha zlepšovať črevnú peristaltiku a podporuje trávenie. Konzumácia reďkoviek stimuluje tvorbu žlče, čím priaznivo pôsobí na činnosť pečene a žlčníka,“
vysvetlila vo svojom stanovisku odborníčka Katarína Blažová z RÚVZ.
Čierna reďkovka: Prírodný liek so štipľavou chuťou
Hoci je červená reďkovka u nás najrozšírenejšia, z hľadiska obsahu vitamínov a minerálov je absolútnym kráľom jej čierny druh. Ponúka významné množstvo draslíka, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie kardiovaskulárneho a nervovo-svalového systému.
Jej charakteristická štipľavá chuť je spôsobená prítomnosťou horčičných silíc. Šťava z čiernej reďkovky je považovaná za účinný prírodný liek pri:
- problémoch so žlčníkom a pečeňou,
- tráviacich ťažkostiach, ako sú nepríjemné nadúvanie či chronická zápcha,
- pocitoch ťažoby po konzumácii ťažkých jedál.
Úrad verejného zdravotníctva navyše pripomína tradičný domáci recept – sirup z čiernej reďkovky sa už generácie s obľubou používa na rýchle zmiernenie dráždivého kašľa.
Pre zachovanie čo najväčšieho množstva prospešných látok je ideálne konzumovať reďkovku v surovom stave, napríklad v šalátoch, nátierkach či ako sviežu prílohu k jedlu. Odborníci však dvíhajú varovný prst pre určité skupiny ľudí. Pitie koncentrovanej šťavy z reďkovky sa dôrazne neodporúča tehotným ženám a pacientom trpiacim na ochorenia štítnej žľazy či žalúdočné vredy. V týchto špecifických prípadoch je pre bezpečné zaradenie do jedálnička nevyhnutná včasná konzultácia s ošetrujúcim lekárom.