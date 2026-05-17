Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bije na poplach. V súvislosti so šírením vzácneho a nebezpečného kmeňa vírusu ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyhlásila v nedeľu medzinárodný stav ohrozenia zdravia. Nákaza, ktorá si vyžiadala už desiatky obetí a presiahla hranice štátu, sa však zatiaľ našťastie nezaradila do kategórie celosvetovej pandémie.
Stav medzinárodného ohrozenia, no bez pandémie
Vypuknutie ďalšej epidémie na africkom kontinente si vyžiadalo okamžitú reakciu najvyšších zdravotníckych inštitúcií. Nákaza sa totiž zo samotnej Konžskej demokratickej republiky začala rozširovať aj do susednej Ugandy.
„WHO... týmto stanovuje, že ochorenie ebola spôsobené vírusom Bundibugyo v Konžskej demokratickej republike a Ugande predstavuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ale nespĺňa kritériá pandemického stavu,“ uviedla vo svojom oficiálnom vyhlásení globálna zdravotnícka organizácia so sídlom v Ženeve.
Špecifiká variantu Bundibugyo a chýbajúca vakcína
Ebola je mimoriadne nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých a chudobných regiónoch, kde majú obyvatelia značne obmedzený prístup k akejkoľvek odbornej zdravotnej starostlivosti. Aktuálny vírusový kmeň s názvom Bundibugyo prináša viaceré špecifiká:
- Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ na tento konkrétny variant neschválila žiadnu účinnú vakcínu,
- má nižšiu smrtnosť (približne 37 percent) v porovnaní s najznámejším africkým variantom Zaire, na ktorý zomiera až 90 percent nakazených pacientov,
- choroba sa rýchlo prenáša priamym kontaktom s krvou a telesnými tekutinami,
- ďalším rizikovým faktorom je kontakt s orgánmi infikovaných zvierat, pričom za prirodzených hostiteľov eboly sa považujú najmä netopiere.
Hoci kmeň Bundibugyo nevykazuje až takú extrémnu úmrtnosť ako neslávne známy variant Zaire, absencia schválenej vakcíny a schopnosť šíriť sa cez štátne hranice z neho robia tikajúcu bombu. Vyhlásenie medzinárodného stavu ohrozenia zdravia tak predstavuje predovšetkým výzvu pre vyspelý svet, aby do chudobných afrických regiónov bezodkladne vyslal lekárske tímy, materiálnu podporu a zamedzil tak ďalšiemu nekontrolovateľnému šíreniu tohto smrteľného ochorenia.