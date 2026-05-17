Mŕtva veľryba, ktorú nedávno objavili neďaleko dánskeho ostrova Anholt, je s konečnou platnosťou známy samec vráskavca obrovského prezývaný Timmy. Jeho osud po marcovom uviaznutí na nemeckej plytčine a následnej dramatickej záchrannej akcii sledoval s napätím celý svet. Smutnú správu o jeho úhyne definitívne potvrdili úrady po úspešnom odobratí sledovacieho zariadenia, informuje agentúra DPA.
Nájdený vysielač vyvrátil prvotné pochybnosti
Odborníci i verejnosť najprv pochybovali, či mŕtvola objavená pri dánskom pobreží skutočne patrí slávnej veľrybe, ktorej osud sa dostal na titulné stránky novín po celom svete. Potápači z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia a nemecký veterinár, ktorí stáli aj za nedávnou súkromnou záchrannou iniciatívou, však zviera v sobotu detailne preskúmali.
Úrady ešte v piatok pôvodne uviedli, že na tele sa nenašiel žiadny vysielač, čo vyvolalo nádej. Sobotňajšia prehliadka však vniesla do situácie definitívne jasno a potvrdila najhoršie obavy.
„Sledovacie zariadenie pripevnené na chrbtovej plutve sa spočiatku nepodarilo nájsť, pretože veľryba ležala na boku a neskôr na chrbte,“
vysvetlil počiatočné zmätočné informácie Morten Abildstrøm z dánskej agentúry na ochranu životného prostredia.
Chronológia boja o Timmyho život
Záchrana masívneho morského cicavca predstavovala od prvého dňa obrovskú logistickú i veterinárnu výzvu. Prehľad kľúčových udalostí ukazuje, čím si zviera v posledných týždňoch prešlo:
- Začiatok marca: Približne štvor- až šesťročný samec vráskavca bol prvýkrát spozorovaný v Baltskom mori. Následne uviazol na plytčine pri pobreží Nemecka.
- 60 dní neistoty: Zviera sa väčšinu času zdržiavalo v kriticky plytkých vodách, pričom odborníci zostávali ohľadom jeho dlhodobých šancí na prežitie skeptickí.
- 2. mája: Po logisticky mimoriadne náročnom presune ho ochranári úspešne vypustili do hlbokých vôd Severného mora.
- Smutný koniec: Telo bolo objavené pri ostrove Anholt. Identifikáciu spoločne potvrdili dánski úradníci a ministerstvo životného prostredia nemeckej spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko.
Tragický koniec vráskavca Timmyho podčiarkuje komplexnosť a vysoké riziká záchranných operácií obrovských morských cicavcov, ktorí uviaznu mimo svojho prirodzeného habitatu. Napriek obrovskému nasadeniu medzinárodných tímov sa ukázalo, že dlhodobý pobyt v plytkých vodách predstavuje pre tieto majestátne zvieratá často nezvratnú záťaž organizmu. Získané dáta z jeho sledovacieho zariadenia však nepochybne pomôžu pri hlbšom pochopení správania veľrýb a pri efektívnejšom plánovaní budúcich záchranných misií.