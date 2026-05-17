Víťazkou jubilejného 70. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia sa stala bulharská speváčka Dara s piesňou „Bangaranga“. Historicky prvý triumf pre Bulharsko sa zrodil vo viedenskej Stadthalle, no najväčšie európske hudobné podujatie tento rok výrazne zatienili geopolitické spory. Pre účasť Izraela súťaž bojkotovalo päť krajín a ulice Viedne zažili masívne protesty spojené so zatýkaním.
Historický triumf Bulharska a pád fínskeho favorita
Rakúska metropola hostila hudobný svet po tom, ako vlani vo švajčiarskom Bazileji zvíťazil rakúsky kontratenor JJ s operno-popovou baladou Wasted Love. O novom víťazovi tradične rozhodli spoločné hlasy národných porôt a divákov z celého sveta. Výsledky na popredných priečkach priniesli viaceré prekvapenia:
- 1. miesto: Bulharsko – speváčka Dara s piesňou „Bangaranga“ (516 bodov),
- 2. miesto: Izrael – spevák Noam Bettan s piesňou „Michelle“ (343 bodov),
- 3. miesto: Rumunsko – Alexandra Căpitănescuová s piesňou „Choke Me“ (296 bodov).
Fínsko, ktoré bolo s piesňou „Liekinheitin“ od huslistky Lindy Lampeniusovej a speváka Peta Parkkonena jasným favoritom v stávkových kanceláriách aj medzi fanúšikmi, skončilo napokon až na šiestom mieste so ziskom 279 bodov.
Rozdelená Európa, bojkot a zatýkanie vo Viedni
Tieň na prestížnu súťaž vrhlo obrovské napätie spojené s účasťou Izraela, ktorý vedie vojnu v Pásme Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas z októbra 2023. Na znak protestu proti rozhodnutiu hlavného organizátora – Európskej vysielacej únie (EBU) – podujatie oficiálne bojkotovalo päť členských krajín:
- Španielsko,
- Holandsko,
- Írsko,
- Slovinsko,
- Island.
Niekoľko hodín pred začiatkom finále vyšli do viedenských ulíc tisíce demonštrantov. Propalestínsky protest vyústil do rozsiahlej policajnej akcie, pri ktorej muži zákona zatkli 14 osôb. Okolie podujatia, fanúšikovské zóny aj priestory určené na oslavy podliehali extrémnym bezpečnostným kontrolám.
„Demonštranti obviňovali organizátorov Eurovízie z pokrytectva, keďže Izraelu povolili súťažiť, zatiaľ čo Rusko bolo v roku 2022 nekompromisne vylúčené kvôli vojenskej invázii na Ukrajinu.“
Hudobná súťaž, ktorá má spájať európske národy, sa tak v roku 2026 stala ukážkovým odrazom hlboko rozdeleného sveta a geopolitických konfliktov. Napriek napätej atmosfére a hrozbám demonštrácií však podujatie spoznalo svojho legitímneho víťaza. Právo – a zároveň náročná organizačná výzva – usporiadať 71. ročník Eurovízie teraz prechádza do rúk Bulharska.