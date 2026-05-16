Dramatické chvíle zažili v sobotu obyvatelia severotalianskeho mesta Modena. Len približne 30-ročný vodič tam podľa svedkov úmyselne strhol riadenie svojho vozidla na chodník a zranil celkovo sedem ľudí. Z auta následne vystúpil ozbrojený nožom. Rýchly zásah polície zabránil ďalšiemu krviprelievaniu. O šokujúcom incidente informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Cielený útok a ťažké zranenia
Podľa prvotných svedectiev z miesta činu a vyjadrení tamojšieho starostu Massima Mezzettiho nešlo o bežnú dopravnú nehodu. Vodič podľa všetkého konal premyslene a s jasným úmyslom ublížiť okoloidúcim chodcom.
- Páchateľ vo veku približne 30 rokov cielene vyšiel autom na frekventovaný chodník.
- Najprv narazil do prechádzajúceho bicykla.
- Následne čelne vrazil do ženy, ktorá utrpela ťažké zranenia a má vážne pomliaždené obe nohy.
- Celkovo si jeho bezohľadná jazda vyžiadala sedem zranených.
Miestna polícia po incidente okamžite zasiahla a agresívneho muža zadržala. Talianske úrady vzápätí ubezpečili verejnosť, že páchateľ je za mrežami a bezprostredné nebezpečenstvo v meste už nehrozí.
Nôž v ruke, no bez pobodania
Desivá situácia na ulici pokračovala aj po tom, čo zdemolované auto zastalo. Páchateľ totiž z vozidla vystúpil ozbrojený, čo medzi zranenými a svedkami vyvolalo obrovskú paniku.
„Bol videný s nožom v ruke, no nikoho nepobodal. Vyzerá to tak, že sa snažil niekoho zraziť. Musíme pochopiť, prečo k tomuto činu došlo. Bola to však dramatická udalosť, som naozaj otrasený. Nech to už bolo čokoľvek, bolo to mimoriadne vážne. Ak sa však ukáže, že išlo o útok, bolo by to ešte vážnejšie,“
uviedol starosta Mezzetti pre taliansku tlačovú agentúru ANSA s tým, že presné okolnosti a pohnútky útočníka sú zatiaľ nejasné.
Vyšetrovatelia v Modene teraz stoja pred kľúčovou úlohou – zistiť skutočný motív tohto brutálneho činu. Či išlo o teroristicky motivovaný útok, skrat psychicky narušeného jedinca, alebo vybavovanie si osobných účtov, ukážu až prebiehajúce výsluchy. Sobotňajšia udalosť však v Taliansku opäť otvára mimoriadne citlivú otázku bezpečnosti na verejných priestranstvách, kde sa autá čoraz častejšie stávajú smrtiacimi zbraňami v rukách útočníkov.