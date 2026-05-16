Piatkový let nízkonákladovej leteckej spoločnosti Wizz Air na trase z Bratislavy do Košíc narušila mimoriadna udalosť. Dopravné lietadlo krátko po štarte zasiahol blesk, čo prinútilo posádku k okamžitému návratu na letisko v hlavnom meste. Po povinnej technickej kontrole stroja cestujúci nakoniec do cieľa odleteli náhradným lietadlom, no incident spôsobil niekoľkohodinové meškania a narušil pôvodný letový poriadok.
Núdzový návrat a prísne bezpečnostné protokoly
Hrozivo znejúca situácia prebehla podľa dopravcu plne pod kontrolou a v súlade s predpismi. Letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila, že bezpečnosť jej cestujúcich a posádky zostáva za každých okolností absolútnou prioritou.
„V súlade s prísnymi bezpečnostnými protokolmi spoločnosti Wizz Air a vďaka dôkladnému výcviku letovej posádky sa piloti rozhodli vrátiť na základňu, aby mohlo lietadlo prejsť povinnou údržbovou prehliadkou. Kontrola po zásahu bleskom je štandardným a povinným postupom a vykonáva sa dôkladne, než môže lietadlo opäť vstúpiť do prevádzky,“ uviedol k udalosti dopravca a zároveň poďakoval posádke za profesionálne zvládnutie situácie a cestujúcim za pochopenie.
Hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) Veronika Demovičová priblížila presný harmonogram piatkových udalostí na linke:
- pravidelný odlet z Bratislavy bol o 15.50 h,
- po zásahu bleskom sa lietadlo otočilo a bezpečne pristálo v hlavnom meste o 17.19 h,
- letecká spoločnosť promptne zabezpečila náhradný odlet do Košíc vo večerných hodinách o 19.45 h,
- spätný let z Košíc, pôvodne plánovaný na 18.15 h, napokon pristál v Bratislave s takmer štvorhodinovým meškaním krátko pred 22.00 h.
Víkendové lety sú už v norme, niektoré chartery zrušili
Po piatkových komplikáciách sa situácia na domácej linke rýchlo stabilizovala. Sobotné odlety lietadiel Wizz Air medzi Bratislavou a Košicami sa už uskutočnili bez väčších problémov a dokonca s miernym časovým predstihom. Ranný spoj odletel o 5.55 h (päť minút pred plánom) a popoludňajší už o 16.00 h (desať minút skôr).
Okrem toho však bratislavské letisko počas víkendu zaznamenalo zmeny pri niektorých dovolenkových letoch:
- v sobotu dopoludnia boli zrušené charterové lety dopravcu Air Cairo do egyptského letoviska Al Alamain pri Stredozemnom mori (zrušenie prebehlo s predstihom pre nevyužitú kapacitu),
- charterový nočný let spoločnosti Smartwings do Mersa Matruh prebehol úspešne,
- podľa plánu bol naplánovaný aj večerný let spoločnosti Nile Air do egyptskej Hurgady.
Zásahy bleskom do dopravných lietadiel sa v letectve vyskytujú pomerne bežne a vďaka modernej konštrukcii lietadiel nepredstavujú pre cestujúcich bezprostredné nebezpečenstvo. Piatkový incident spoločnosti Wizz Air ukázal, že štandardizované bezpečnostné protokoly fungujú spoľahlivo. Aj keď si situácia vyžiadala nepríjemné zdržanie, potvrdila sa vysoká pripravenosť leteckého personálu na zvládanie podobných mimoriadnych udalostí v našom vzdušnom priestore.