Iránska štátna televízia prišla s prekvapivým vyhlásením. Po tom, čo Teherán v dôsledku vojnového konfliktu na Blízkom východe do veľkej miery uzavrel strategický Hormuzský prieliv, európske štáty údajne začali s islamskou republikou rokovať o povolení na prechod svojich lodí. Informáciu, podľa ktorej Irán už pripravuje spoplatnený mechanizmus kontroly námornej dopravy, priniesla agentúra AFP.
Nasledujú ázijské krajiny: Európa žiada o bezpečný prechod
Zástupcovia iránskeho režimu tvrdia, že európske štáty už aktívne komunikujú priamo s Teheránom. Tento krok nasleduje po tom, čo prielivom nedávno preplávali obchodné lode z východnej Ázie, a to za podmienok diktovaných iránskymi ozbrojenými silami.
„Po tom, čo prielivom preplávali lode z východnej Ázie, najmä z Číny a Japonska, sme dnes dostali informácie, ktoré naznačujú, že Európania takisto začali rokovania s námorníctvom Revolučných gárd (IRGC), aby získali povolenie na prechod,“
uviedla v sobotnom vysielaní iránska štátna televízia.
Vojnová blokáda a nové iránske mýto
K radikálnemu obmedzeniu dopravy v kľúčovej námornej trase došlo v nadväznosti na eskaláciu napätia z konca februára. Aktuálna situácia a reštrikcie v regióne vyzerajú nasledovne:
- Teherán do veľkej miery uzavrel Hormuzský prieliv po amerických a izraelských útokoch z 28. februára, ktoré rozpútali otvorenú vojnu na Blízkom východe.
- Spojené štáty následne v rámci odvety uvalili tvrdú blokádu na iránske prístavy.
- Irán vyhlásil, že námorná doprava sa do predvojnového stavu už nevráti, a historicky po prvýkrát oznámil získanie príjmov z nového mýta na tejto vodnej ceste.
- Za uplynulé dni Revolučná garda povolila prechod desiatkam lodí, avšak len na základe prísnej dohody o „iránskych riadiacich protokoloch“.
Komerčný mechanizmus a stopka pre americký projekt
Predseda Výboru pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu Ebráhím Azízí potvrdil, že štát už vypracoval nový profesionálny mechanizmus na kontrolu dopravy, ktorý plánujú štátne orgány čoskoro oficiálne predstaviť verejnosti a lodným prepravcom.
„Profitovať z toho budú iba komerčné plavidlá a strany, ktoré spolupracujú s Iránom,“
vyhlásil Azízí s tým, že za niektoré služby bude krajina odteraz vyberať poplatky. Zároveň dodal, že trasa zostane absolútne uzavretá pre všetkých, ktorí sú súčasťou takzvaného „projektu slobody“. Týmto termínom priamo narážal na prebiehajúcu operáciu USA zameranú na zaistenie bezpečnej plavby západných lodí v regióne.
Strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi podstatná časť svetových dodávok ropy, sa tak postupne mení z medzinárodných vôd na prísne kontrolovanú zónu pod plnou taktickou kontrolou iránskych Revolučných gárd. Ak sa informácie o prebiehajúcich rokovaniach potvrdia, bude to znamenať, že európske štáty pragmaticky ustupujú tlaku Teheránu a sú ochotné akceptovať nové pravidlá i poplatky za to, aby ochránili svoje kľúčové obchodné záujmy a minimalizovali ďalšie ekonomické škody.