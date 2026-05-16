Záchranným a technickým zložkám sa po mesiacoch príprav a náročnej práci podarilo z priekopy pri Jablonove nad Turňou vytiahnuť zdemolovaný rušeň. Obrovský kolos tam uviazol po tragickej zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra. Na extrémne náročnom nočnom zásahu participovali desiatky hasičov, pričom operáciu si prišiel na miesto osobne pozrieť aj minister vnútra. Prebiehajúca záchranná akcia si vyžiadala úplnú výluku na trati, ktorá potrvá až do konca mája.
Technicky náročný nočný zásah a stabilizácia vraku
Zásah pri vyslobodzovaní zdemolovaného rušňa odštartoval už vo štvrtok nevyhnutnými prípravnými prácami. V piatok (15. mája) sa do akcie zapojilo celkovo 58 hasičov. Operácia trvala dlho do noci a vyžadovala si maximálnu precíznosť. Na mieste naďalej asistuje aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, ktoré dohliada na verejný poriadok a bezpečný presun ťažkej techniky.
„Končili sme v noci o 0.30 h, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv sme ho stabilizovali a konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. Následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo ´poodpaľovať´ a budeme nakladať na vozeň,“ priblížil detaily komplikovaného zásahu Maroš Tichý, inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Obmedzená doprava a poďakovanie zložkám
Miesto zložitej záchrannej a vyslobodzovacej operácie navštívil v sobotu aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý prácu všetkých zúčastnených vysoko vyzdvihol.
„Chcem úprimne poďakovať profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičským zborom, železničiarom, záchranným a technickým tímom aj všetkým ostatným zložkám, ktoré sa na tejto operácii podieľali. Práve pri takýchto zásahoch sa ukazuje sila spolupráce, profesionality a odhodlania ľudí, ktorí sú pripravení zvládnuť aj tie najťažšie situácie,“ vyhlásil minister vnútra.
Pre nasadenie ťažkej techniky a odstraňovanie následkov je železničná doprava v dotknutom úseku úplne prerušená. Výluka je predbežne naplánovaná až do 24. mája.
Októbrová zrážka a fatálne pochybenie
K samotnej zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa odohrala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Kľúčové fakty o tragédii:
- udalosť si vyžiadala celkovo 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb,
- ešte v decembri bol z miesta odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa,
- príčinou nehody podľa záverov Ministerstva dopravy (MD) SR bolo nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov.
Hoci sa následky hrôzostrašnej nehody postupne odstraňujú a trať sa čistí, prípad má naďalej trestnoprávnu dohru. Polícia okolnosti zrážky vlakov stále vyšetruje, pričom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) už skôr poukázal na šokujúci fakt, že rušňovodič mal počas jazdy zapnutý YouTube. Náročné vyslobodzovanie rušňa tak zostáva silným mementom dôležitosti absolútnej koncentrácie a prísneho dodržiavania bezpečnostných predpisov v železničnej doprave.