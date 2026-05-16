Slovenská hokejová reprezentácia úspešne odštartovala svoje pôsobenie na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V úvodnom sobotňajšom vystúpení B-skupiny vo Fribourgu dokázali naši reprezentanti zdolať nepríjemné Nórsko tesne 2:1. O zisku mimoriadne dôležitých troch bodov do tabuľky rozhodli presné zásahy Kristiána Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
Bratská spolupráca a rýchle vedenie
Slováci vstúpili do dôležitého úvodného zápasu veľmi aktívne. Od prvých minút často držali puk a dokázali sa trvalo usadiť v útočnom pásme. Počiatočnú prevahu síce na chvíľu pribrzdilo oslabenie v šiestej minúte pre zlý počet hráčov na ľade, no vďaka obetavej defenzíve a istým zákrokom brankára Hlavaja tím túto situáciu bez problémov zvládol.
Kľúčový moment prvej tretiny prišiel v 8. minúte. Po tom, čo Hlavaj zneškodnil obrovskú šancu Ronnilda po nórskom prečíslení dvoch na jedného, udrelo na opačnej strane v duchu známeho pravidla „nedáš - dostaneš“. Martin Pospíšil ideálne vysunul svojho brata Kristiána, ktorý úspešným prienikom za obranu severského súpera otvoril skóre zápasu na 1:0. Následná štvorminútová presilovka nášho tímu po vysokej hokejke Solberga však, žiaľ, zostala nevyužitá.
Gól do šatne a víťazný úder kapitána
V úvode prostrednej časti hry sa slovenským reprezentantom darilo držať hru ďaleko od vlastného obranného pásma a viackrát nebezpečne ohrozili brankára Normanna. Poisťovací druhý gól však nepridali, čo súper postupne využil na prebratie iniciatívy. Nórska snaha vyvrcholila v najhoršom možnom čase – iba 12 sekúnd pred druhou sirénou. Výbornú clonu Martinsena využil Koblar a pohotovou strelou po ľade vyrovnal stav stretnutia na 1:1.
Tréner slovenského výberu do tretej tretiny rázne zareagoval a upravil formácie, keď si svoje pozície vymenili Liška s Okuliarom. Zápas pokračoval vo vysokom tempe, no oba tímy si dávali oveľa väčší pozor na defenzívne chyby. Rozhodujúca akcia celého duelu sa zrodila v 49. minúte:
- obranca Rosandič výborne založil rýchly slovenský protiútok,
- Liška poslal presnú prihrávku do útočného pásma,
- kapitán Marek Hrivík nezaváhal a strelil víťazný gól na 2:1.
Štatistiky a najbližší program
V záverečných minútach Slováci podržali tesné vedenie. Normann v 53. minúte síce efektnou lapačkou zmaril veľkú šancu Faška-Rudáša, no na druhej strane nevyužil zaváhanie Kmeca nórsky útočník Koblar. Skóre sa už nezmenilo ani počas zúfalej záverečnej hry Nórov bez brankára.
SLOVENSKO – Nórsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 9. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Kňažko), 49. Hrivík (Liška, Rosandič) – 40. Koblar (Bakke Olsen).
Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švaj.) – Hautamäki, Niitylä (obaja Fín.).
Vylúčení: 3:4 na 2 min., Presilovky a oslabenia: 0:0, Diváci: 4 711.
Slovenská reprezentácia tak má na svojom konte prvé tri mimoriadne cenné body do tabuľky B-skupiny. Na dlhý oddych však nie je čas, keďže už v nedeľu 17. mája o 12.20 h nastúpia naši hokejisti na svoj druhý zápas na šampionáte proti Taliansku. Nórsko si v ten istý deň o 20.20 h zmeria sily so Slovinskom.