O post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) zabojuje v blížiacich sa jesenných voľbách súčasný poslanec parlamentu a splnomocnenec vlády pre odstraňovanie regionálnych rozdielov Igor Šimko. Ako oficiálneho kandidáta strany Hlas-SD ho na sobotňajšej tlačovej konferencii predstavil minister vnútra a predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Hlavnou ambíciou nového kandidáta je premeniť obrovský, no podľa neho nevyužitý potenciál východného Slovenska na reálny rozvoj a priniesť do vedenia župy konštruktívnu spoluprácu so štátom.
Potenciál predbehnúť Bratislavu a koniec politických sporov
Líder vládnej strany Hlas-SD vidí vo východnom Slovensku strategický región, ktorý má v súčasnej geopolitickej situácii výnimočné postavenie. Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že vedenie župy by malo byť postavené na reálnej spolupráci a nie na neustálych politických konfliktoch, ktoré brzdia rozvoj.
„Som presvedčený, že v najbližších rokoch môže byť práve táto časť Slovenska, Košický kraj, východné Slovensko, jedným z najväčších príbehov rozvoja celej našej krajiny. Košický kraj má potenciál v mnohých oblastiach predbehnúť aj Bratislavský kraj. Nehovorím to iba preto, lebo sme blízko hranice, ktorá bude v budúcnosti ešte oveľa dôležitejšou, ako je dnes, ale práve v Košiciach sme na križovatke trás na všetky svetové strany,“ vyhlásil predseda strany Šutaj Eštok.
Samotný kandidát Igor Šimko svoju kandidatúru zdôvodnil naliehavou potrebou priniesť do riadenia kraja konkrétne výsledky. Podľa jeho slov si ľudia v regiónoch zaslúžia riešenia s priamym dosahom na ich každodenný život a rovnakú pozornosť, akej sa teší hlavné mesto.
Cestovný ruch, nové pracovné miesta a silná konkurencia
Rodák z východu plánuje vo svojom programe stavať najmä na regionálnych špecifikách a turizme, ktorý je dlhodobo poddimenzovaný. Ako vládny splnomocnenec má ambíciu efektívne prepojiť plány župy so zdrojmi od štátu.
„Žijem v Košiciach celý život a dôverne poznám celý kraj od Sobraniec po Rožňavu. Nechcem, aby východniari ďalej čakali na lepšiu budúcnosť. Chcem, aby už konečne žili lepšie. Kandidujem, lebo chcem pre to urobiť maximum,“ uviedol Igor Šimko s tým, že mnohí Slováci ani nepoznajú turistické perly východu.
Jeho volebný program sa bude prioritne zameriavať na kľúčové oblasti, ktorými sú:
- podpora regionálneho rozvoja a tvorba nových pracovných miest,
- rozvoj infraštruktúry a modernizácia verejných služieb,
- posilnenie kvality života vo všetkých okresoch kraja,
- maximálne využitie potenciálu cestovného ruchu v lokalitách ako sú Sobranecké kúpele, Zemplínska šírava, Gelnica či historické pamiatky na Gemeri a Spiši.
Súboj o kreslo košického župana bude tento rok mimoriadne pestrý. Okrem Šimka svoju kandidatúru na post predsedu Košického samosprávneho kraja už verejne ohlásili viacerí vyzývatelia:
- Karel Hirman – bývalý minister hospodárstva, kandidujúci za stranu Demokrati,
- Lucia Gurbáľová – košická viceprimátorka a krajská poslankyňa s podporou KDH,
- Marián Porvažník – zástupca strany Progresívne Slovensko,
- Džemal Kodrazi – kandidujúci ako nezávislý.
Jesenné voľby do orgánov samosprávnych krajov prinesú v Košickom kraji tvrdý politický súboj. Úradujúci predseda Rastislav Trnka, ktorý vedie kraj už druhé funkčné obdobie, bude musieť čeliť nielen opozičným vyzývateľom, ale tentoraz aj silnému kandidátovi s priamym prepojením na vládny kabinet. Nástup Igora Šimka do kampane ukazuje, že vládna koalícia považuje zisk strategického východného regiónu za jednu zo svojich politických priorít, čo nepochybne prispeje k ostrej a dynamickej predvolebnej kampani.