Vo veku 75 rokov nás navždy opustila profesorka Mária Frankovičová, výnimočná lekárka, pedagogička a osobnosť, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie slovenskej medicíny. O jej úmrtí informoval Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH). Slovensko tak stratilo skutočnú priekopníčku cievnej chirurgie, Košice rešpektovanú odborníčku a mnohé generácie lekárov vzácnu mentorku.
Priekopníčka cievnej chirurgie a medzinárodne uznávaná odborníčka
Profesorka Frankovičová spolu so svojím tímom spolupracovníkov zaviedla do praxe viaceré operácie so slovenskou prioritou a výrazne rozvinula program operatívy v cievnej chirurgii. Počas svojej mimoriadne bohatej kariéry zastávala viaceré kľúčové a prestížne funkcie:
- pôsobila 14 rokov ako národná delegátka SR v medzinárodnej spoločnosti chirurgov SIC,
- zastávala post krajskej odborníčky v Košickom kraji pre cievnu chirurgiu,
- bola hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR,
- pôsobila ako viceprezidentka Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie,
- bola dlhoročnou členkou predstavenstva VÚSCH.
„Svojou bohatou publikačnou a prednáškovou činnosťou prezentovala slovenskú chirurgickú školu na svetových i európskych kongresoch. Zaslúžila sa o vybudovanie špičkového klinického pracoviska vo východoslovenskom regióne, čím Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a VÚSCH v Košiciach bola etablovaná na Slovensku ako prvá klinika pri lekárskej fakulte, kde dlhé roky pôsobila ako prednostka,“ uviedol vo svojom vyhlásení VÚSCH.
Prestížne ocenenia za celoživotný prínos
Jej mimoriadny prínos pre rozvoj medicíny neostal bez povšimnutia. Počas svojho života získala profesorka Frankovičová viacero významných ocenení, ktoré podčiarkujú jej obrovské zásluhy o rozvoj chirurgickej školy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medzi jej najvýznamnejšie ocenenia patria:
- prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za rozvoj v oblasti medicíny,
- ocenenie udelené Slovenskou angiologickou spoločnosťou,
- Cena primátora mesta Košice,
- Cena mesta Košice, ktorú jej udelilo mestské zastupiteľstvo za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej chirurgie.
„Jej odchod je veľkou stratou pre slovenskú medicínu aj pre všetkých, ktorí mali česť s ňou spolupracovať. Na profesorku Máriu Frankovičovú budeme spomínať s úctou, obdivom a vďakou,“ dodal VÚSCH. Slovensko jej odchodom stráca nielen výnimočnú odborníčku, ale predovšetkým osobnosť, ktorej celoživotným poslaním bola záchrana životov a výchova nových lekárskych kapacít.