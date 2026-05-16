Vážna dopravná nehoda skomplikovala počas dopoludnia plynulosť premávky v okrese Hlohovec. Na diaľničnom moste medzi obcami Šulekovo a Trakovice sa prevrátil kamión, pričom jeho vodič zostal po hrozivom náraze zakliesnený v zdemolovanej kabíne. Situáciu na mieste navyše skomplikoval neznámy náklad vo veľkoobjemových nádržiach, čo si vyžiadalo mimoriadnu opatrnosť záchranných zložiek. O incidente informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.
Dramatická záchrana zakliesneného vodiča
K havárii ťažkého nákladného vozidla došlo v doobedňajších hodinách. Hasiči z Hasičskej stanice Hlohovec po rýchlom príchode na miesto nehody zistili, že situácia si vyžaduje okamžitý technický zásah. Šofér havarovaného kamióna nedokázal vozidlo opustiť vlastnými silami.
- Zasahujúca jednotka musela na záchranu muža použiť špeciálne hydraulické vyslobodzovacie náradie.
- Po úspešnom vyslobodení bol zranený vodič odovzdaný do starostlivosti posádke záchranárov.
- Dopravu na neprehľadnom a zablokovanom úseku operatívne riadili príslušníci Policajného zboru.
Neznáma látka a preverovanie bezpečnosti
Zásah hasičov sa však záchranou ľudského života neskončil. Mimoriadnu pozornosť a obozretnosť si vyžiadal aj samotný náklad prevráteného vozidla, ktorý predstavoval potenciálne ekologické aj bezpečnostné riziko.
„Vozidlo prevážalo veľkoobjemové nádrže a nebolo označené ADR tabuľami, preto bezprostredne prebiehalo zisťovanie zloženia prevážanej látky. Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto nehody a vykonali potrebné opatrenia na preverenie bezpečnosti nákladu,“ uviedli zástupcovia krajského riaditeľstva hasičov.
Situácia na moste medzi Šulekovom a Trakovicami je v týchto chvíľach už plne pod kontrolou, no náročné práce súvisiace s odstraňovaním havarovaného kolosu a následkov nehody naďalej pokračujú. Polícia apeluje na všetkých vodičov prechádzajúcich týmto úsekom, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, znížili rýchlosť a plne rešpektovali pokyny mužov zákona, ktorí sa starajú o bezpečnosť na ceste.