Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý v piatok za bieleho dňa zaútočil na predajný stánok v známom nákupnom centre na Pribinovej ulici. Maskovaný muž rozkopal sklenené vitríny s mobilnými telefónmi, spôsobil vyše tisícové škody a z miesta činu následne pokojne odkráčal. O incidente a výzve pre svedkov informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.
Kopance do vitrín a okamžitý útek
K incidentu došlo podľa polície v piatok (15. mája 2026) krátko po poludní priamo vo frekventovaných vnútorných priestoroch nákupného centra. K stánku s elektronikou pristúpil doposiaľ nestotožnený muž, ktorý sa maskoval kapucňou na hlave. Samotný útok bol rýchly a nečakaný:
- páchateľ opakovanými a silnými kopnutiami zničil sklenené vitríny s vystavenými mobilnými telefónmi,
- poškodené časti stánku a tovar následne zhodil na zem,
- svojím agresívnym konaním spôsobil majiteľom škodu vo výške 1 300 eur,
- po skutku z miesta okamžite a bez povšimnutia odišiel preč.
Polícia žiada verejnosť o pomoc
Vyšetrovaním tohto nepochopiteľného vandalizmu ako trestného činu poškodzovania cudzej veci sa intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II. Cieľom je nielen zistiť motív páchateľa, ale najmä vyvodiť voči nemu konkrétnu trestnoprávnu zodpovednosť. Keďže však muž po útoku utiekol, strážcovia zákona sa spoliehajú aj na všímavosť ľudí v nákupnom centre.
„V tejto súvislosti sa obraciame na verejnosť so žiadosťou o pomoc. V prípade, ak boli občania svedkami tejto udalosti, prípadne ak disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti maskovaného muža, žiadame ich, aby nás kontaktovali,“ vyzýva bratislavská polícia vo svojom vyhlásení.
Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k stotožneniu vandala v kapucni, môžu občania oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158. K dispozícii je aj možnosť kontaktovať políciu elektronicky formou súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke Polícia SR – Bratislavský kraj. Rýchla reakcia svedkov môže pomôcť objasniť tento drzý útok, ktorý sa odohral za bieleho dňa na mieste plnom ľudí.