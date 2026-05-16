Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na tento víkend výstrahy prvého stupňa pred trvalým dažďom, ktoré zasiahnu predovšetkým stredné Slovensko. Platnosť varovaní potrvá podľa meteorológov až do nedeľného (17. mája) večera. Okrem výdatných zrážok bola pre okres Gelnica vydaná aj výstraha prvého stupňa pred hroziacimi povodňami.
Zasiahnuté regióny: Dážď potrápi najmä stred krajiny
Daždivé počasie počas tohto víkendu zasiahne podstatnú časť územia Slovenska. Výstrahy pred dažďom prvého stupňa sa týkajú širokého pásma regiónov, pričom najväčšia kumulácia zrážok sa očakáva v horských a podhorských oblastiach. Varovania SHMÚ platia konkrétne pre:
- celý Banskobystrický kraj,
- celý Žilinský kraj,
- viaceré okresy Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja.
Až 60 milimetrov zrážok a hrozba pre ľudské aktivity
Meteorológovia predpovedajú, že v zasiahnutých lokalitách môže ojedinele spadnúť 50 až 60 milimetrov zrážok, čo už môže skomplikovať bežné víkendové plány obyvateľov.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav vo svojom oficiálnom stanovisku.
Najkritickejšia situácia z hľadiska dvíhania hladín vodných tokov je momentálne v okrese Gelnica, kde okrem dažďa platí aj hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. Obyvatelia zasiahnutých regiónov by tak mali počas celého víkendu zvýšiť opatrnosť nielen pri turistike v prírode, ale aj na cestách, kde sa môžu lokálne vytvárať nebezpečné nánosy vody a bahna.