Americký herec John Travolta zažil na prestížnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes mimoriadne emotívny večer. V piatok si tam prevzal čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo. Udelenie tohto prestížneho ocenenia, ktoré sám označil za významnejšie než zisk Oscara, sa uskutočnilo pred premiérou jeho vôbec prvého režisérskeho počinu.
Nečakané ocenenie a pocta zosnulému synovi
Hviezda kultových filmov neskrývala na pódiu dojatie, keďže podľa vlastných slov takúto poctu vôbec nečakala.
„Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Toto je viac než Oscar,“ vyhlásil viditeľne dojatý 72-ročný herec pri preberaní ceny.
Travolta si prestížnu trofej prevzal krátko pred slávnostným premietaním svojho režisérskeho debutu s názvom Propeller One-Way Night Coach. Tento osobný filmový projekt má pre neho mimoriadne hlboký a osobný význam:
- príbeh je založený na detskej knihe, ktorú herec kedysi napísal pre svojho syna Jetta (ten tragicky zomrel v roku 2009),
- filmový dej sleduje osemročného chlapca na jeho úplne prvom lete,
- téma letectva je samotnému hercovi veľmi blízka, keďže je dlhé roky známym a vášnivým pilotom.
Uzavretý kruh: Od Pulp Fiction k réžii
Udelenie čestnej Zlatej palmy symbolicky uzatvára pomyselný kruh Travoltovej bohatej kariéry. Celosvetovú slávu si získal už koncom 70. rokov minulého storočia vďaka hudobným a tanečným fenoménom ako Pomáda či Horúčka sobotňajšej noci. Zásadný míľnik však prišiel o niečo neskôr:
- v roku 1994 získal práve v Cannes Zlatú palmu kultový film Pulp Fiction (réžia Quentin Tarantino),
- Travolta v ňom stvárnil dnes už ikonickú postavu nájomného vraha Vincenta Vegu, čím mimoriadne úspešne reštartoval svoju vtedajšiu kariéru.
Na priamu otázku riaditeľa festivalu Thierryho Frémauxa, či uvedenie tohto filmu znamená začiatok jeho plnohodnotnej druhej kariéry – tentoraz na režisérskej stoličke –, Travolta nedal jednoznačnú odpoveď. Zdôraznil však, že filmy nakrúca v prvom rade z vášne, a tento projekt nebol žiadnou výnimkou. Podľa agentúry DPA sa jeho režisérsky debut stretol u náročného festivalového publika s nadšeným potleskom.
Od tanečného idolu cez kultového zabijaka až po debutujúceho režiséra. John Travolta v Cannes opäť dokázal, že patrí k najvýraznejším osobnostiam svetovej kinematografie. Čestná Zlatá palma tak nie je len ocenením jeho doterajších, desaťročia trvajúcich hereckých výkonov, ale aj symbolickým uznaním jeho odvahy priniesť na plátno hlboko osobný príbeh, ktorým vzdal hold nielen svojej vášni k lietaniu, ale predovšetkým pamiatke svojho syna.