Taiwanská diplomacia ostro reaguje na najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta. Len niekoľko hodín po tom, čo Donald Trump varoval ostrovnú krajinu pred formálnym vyhlásením nezávislosti, Tchaj-pej rázne deklaroval, že Taiwan už je suverénnym a nezávislým štátom. Situáciu navyše komplikuje pozastavený predaj amerických zbraní v hodnote 14 miliárd dolárov, ktorý chce šéf Bieleho domu využiť ako páku na Peking.
Taiwan odmieta podriadenosť Číne
K diplomatickej výmene názorov prichádza bezprostredne po tom, ako Donald Trump ukončil štátnu návštevu v Číne. Tamojší prezident Si Ťin-pching na neho počas rokovaní vyvíjal enormný tlak, aby zastavil podporu ostrova, ktorý Peking dlhodobo považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Taiwan je pritom existenčne závislý od bezpečnostných záruk a podpory Spojených štátov.
Na Trumpove následné varovania pred snahami o osamostatnenie reagovalo taiwanské ministerstvo zahraničných vecí jasným a nekompromisným stanoviskom:
„Taiwan je suverénny a nezávislý demokratický národ a nie je podriadený Čínskej ľudovej republike,“ vyhlásila vo svojom sobotňajšom stanovisku taiwanská diplomacia.
Americký prezident predtým v exkluzívnom rozhovore pre televíziu Fox News v relácii Special Report jasne naznačil, že si neželá zmenu aktuálneho status quo a už vôbec nie vojenský konflikt. „Nechcem, aby sa niekto osamostatnil. A viete, mali by sme cestovať 9500 míľ, aby sme viedli vojnu. To nechcem. Chcem, aby sa upokojili. Chcem, aby sa upokojila aj Čína... Nemáme záujem o vojny a ak všetko zostane tak, ako je, myslím, že Číne to nebude prekážať,“ dodal Trump.
Miliardový zbrojný balík ako vyjednávací tromf
Ďalším trecím bodom aktuálnych vzťahov je masívny zbrojný kontrakt, na ktorý Tchaj-pej netrpezlivo čaká. Taiwanské úrady Washingtonu pripomenuli, že predaj zbraní je kľúčovou súčasťou amerického bezpečnostného záväzku a formou „spoločného odstrašovania proti regionálnym hrozbám“. Samotné americké zákony totiž Spojeným štátom prikazujú dodávať Taiwanu obranné zbrojné systémy.
Realita v Bielom dome je však momentálne iná:
- Trump potvrdil, že zatiaľ úmyselne neschválil zbrojnú dohodu v hodnote 14 miliárd dolárov, a to napriek tomu, že ju už predbežne odobril americký Kongres.
- Tento obrovský zbrojný balík považuje za mimoriadne účinný nástroj na vyvíjanie diplomatického tlaku na Peking.
- „Záleží to na Číne... Úprimne povedané, je to pre nás veľmi silný vyjednávací tromf. Ide o veľké množstvo zbraní,“ priznal bez okolkov prezident USA.
Už počas spiatočného letu z Pekingu do vlasti Trump avizoval, že definitívne rozhodnutie o osude 14-miliardového zbrojného balíka urobí v blízkej budúcnosti. Zdôraznil však, že predtým o celej situácii musí osobne hovoriť s taiwanskými predstaviteľmi. Aktuálna diplomatická prestrelka ukazuje, že udržanie krehkého mieru a rovnováhy v Taiwanskom prielive bude v nasledujúcom období obrovskou výzvou pre všetky tri zúčastnené strany.