Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok večer oznámilo kľúčovú diplomatickú dohodu. Platnosť krehkého prímeria medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sa malo pôvodne skončiť už túto nedeľu, sa podarilo predĺžiť o ďalších 45 dní.
Zástupcovia Spojených štátov v uplynulých dvoch dňoch hostili izraelských a libanonských predstaviteľov. Tieto rokovania boli podľa americkej diplomacie „veľmi produktívne“ a budú v dohľadnej dobe pokračovať s cieľom rozšíriť diskusiu aj na širšie bezpečnostné otázky.
„Prerušenie bojov zo 16. apríla bude predĺžené o 45 dní, aby bolo možné dosiahnuť ďalší pokrok. Dúfame, že tieto rokovania prispejú k trvalému mieru medzi oboma krajinami, k plnému uznaniu vzájomnej suverenity a územnej celistvosti a k zabezpečeniu skutočnej bezpečnosti pozdĺž ich spoločnej hranice,“ uviedol na sociálnej sieti X hovorca ministerstva Tommy Pigott.
Na udržanie tohto diplomatického momentu už Washington naplánoval ďalšie kľúčové stretnutia, ktoré sa uskutočnia na prelome mesiacov:
- 29. mája sa v Pentagóne začnú diskusie týkajúce sa výlučne bezpečnostných tém, na ktorých sa zúčastnia najvyšší vojenskí predstavitelia Izraela a Libanonu.
- 2. a 3. júna sa delegácie opäť presunú na ministerstvo zahraničných vecí USA vo Washingtone, kde budú pokračovať rozhovory o komplexných politických otázkach.
Pozadie konfliktu a pretrvávajúce napätie v teréne
Súčasné prímerie medzi oboma krajinami pôvodne oznámil americký prezident Donald Trump ešte 16. apríla, pričom o týždeň neskôr ho strany predĺžili o ďalšie tri týždne. Samotný Libanon bol do ničivej vojny vtiahnutý začiatkom marca za dramatických okolností:
- militantné hnutie Hizballáh začalo 2. marca masívne ostreľovať Izrael raketami,
- tento krok prišiel len dva dni po spoločných americko-izraelských útokoch na Irán,
- cieľom Hizballáhu bolo pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu, ajatolláha Alího Chameneího.
Napriek oficiálne predĺženému pokoju zbraní však realita na Blízkom východe zostáva mimoriadne napätá a neprehľadná. Izrael v poslednom období zintenzívnil svoje letecké a delostrelecké útoky na juhu Libanonu, pričom argumentuje tým, že sa zameriava výlučne na vojenské ciele Hizballáhu. Toto militantné hnutie, na druhej strane, dohodu taktiež narúša a pokračuje v sporadickom odpaľovaní rakiet na územie židovského štátu. Skutočné dodržiavanie prímeria tak zostáva najväčšou výzvou pred nadchádzajúcimi rokovaniami vo Washingtone.