Americký letecký gigant Boeing oficiálne potvrdil prelomovú dohodu. Čína sa zaviazala nakúpiť 200 dopravných lietadiel, čo je priamym výsledkom diplomatickej misie prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Hoci prvotné trhové reakcie boli vlažné, celkový objem objednávok by mohol v budúcnosti narásť na stovky ďalších strojov.
Návrat na stratený čínsky trh
Zástupcovia spoločnosti neskrývali po návrate zo summitu spokojnosť s výsledkami náročných rokovaní. Súčasťou americkej delegácie bol aj samotný generálny riaditeľ podniku Kelly Ortberg, pre ktorého išlo o strategicky kľúčovú cestu z hľadiska budúceho odbytu.
„Mali sme veľmi úspešnú cestu do Číny a splnili sme náš hlavný cieľ, ktorým bolo znovu otvoriť čínsky trh pre objednávky lietadiel Boeing. To zahŕňalo počiatočný záväzok na 200 lietadiel a očakávame, že po tejto prvej tranži budú nasledovať ďalšie záväzky,“ uviedla spoločnosť vo svojom oficiálnom vyhlásení k dohode.
Sklamanie trhov a Trumpove veľké prísľuby
O prvotnej dohode informoval americký prezident Donald Trump ešte vo štvrtok v rozhovore pre stanicu Fox News. Očakávania finančného sektora však boli nastavené podstatne vyššie, čo sa okamžite a nečakane odrazilo na burze:
- akcie amerického výrobcu po Trumpovom prvom vyhlásení paradoxne klesli,
- finanční analytici totiž počítali s oveľa masívnejšou objednávkou, pričom niektoré odhady hovorili až o kontrakte na 500 strojov.
Prezident sa však po skončení návštevy Číny pokúsil rozbúrené trhy upokojiť. Spresnil, že dohodnutých 200 lietadiel je len počiatočný štart. V prípade splnenia určitých podmienok a pokračujúcej spolupráce by sa celkové objednávky mohli podľa jeho slov vyšplhať až na impozantných 750 strojov. Či sa tento ambiciózny scenár naplní, bude v nasledujúcich mesiacoch závisieť nielen od reálnej potreby čínskeho trhu, ale predovšetkým od ďalšieho vývoja americko-čínskych vzťahov.