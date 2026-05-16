Návšteva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu sa niesla nielen v znamení veľkých politických gest, ale aj bezprecedentných bezpečnostných opatrení a diplomatického napätia. Členovia americkej delegácie a prítomní novinári museli pred odletom z Číny doslova zahodiť jednorazové telefóny a všetky spomienkové predmety priamo do košov pred lietadlom Air Force One. Dôvodom bol strach zo špionáže, informovala o tom agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.
Vyhodené dary a hromadná paranoja
Kým Trump a Si Ťin-pching pred objektívmi fotoaparátov deklarovali vzájomné priateľstvo, v zákulisí podľa svedkov vládla obrovská nedôvera. Vyvrcholila práve pri nástupe do prezidentského špeciálu, kedy bezpečnostné zložky USA nekompromisne zasiahli.
- Americkí predstavitelia prinútili delegáciu a novinárov odovzdať všetky odznaky a prívesky, ktoré dostali ako dary od čínskych hostiteľov.
- Tieto predmety, spolu s predpísanými jednorazovými telefónmi, skončili v košoch priamo pri nástupných schodoch do lietadla.
- Novinárom už pred cestou odporučili, aby používali len zariadenia, ktorých obsah môžu neskôr trvalo zmazať alebo sa ich jednoducho zbaviť.
Agentúra AFP, ktorej spravodajcu sa tieto opatrenia priamo dotkli, situáciu opísala slovami o „hromadnej paranoji“. Obe superveľmoci, ktoré súperia o globálnu nadvládu bez toho, aby skĺzli do vojenského konfliktu, podľa nej povýšili špionáž a kontrašpionáž na úplne novú úroveň.
Strkanice a spory o zbraň v Chráme nebies
Napätie sa počas návštevy prejavovalo vo forme viacerých incidentov priamo v teréne. Zástupcovia oboch strán akoby viedli svoj vlastný súboj popri oficiálnom programe prezidentov. Médiá zaznamenali dva výrazné konflikty:
1. Zadržanie novinárov pri presune
Počas návštevy historického Chrámu nebies sa čínska ochranka pokúsila zabrániť americkým novinárom v presune k prezidentskej kolóne. „Sme v kolóne s prezidentom. Nerozumiete tomu?“ pýtal sa jeden z reportérov, na čo dostal odpoveď, že im to neumožňujú „bezpečnostné opatrenia“.
„Americkí novinári, ideme. Do nikoho nestrkajte, nerobte to, čo oni urobili nám,“ inštruoval skupinu americký predstaviteľ, kým sa americký tím doslova pretlačil cez čínskych strážcov, aby stihol Trumpovu kolónu.
Narážal tým na skorší incident z Veľkej sály ľudu, kde počas usmerňovania novinárov spadla americká pracovníčka a niekto jej stúpil na členok.
2. Hádka o zbraň agenta Tajnej služby
Ďalší spor v Chráme nebies sa týkal priamo bezpečnosti amerického prezidenta. Takmer pol hodiny sa na prudkom slnku hádali úradníci o to, či si môže agent americkej Tajnej služby (Secret Service) vziať do areálu svoju služobnú zbraň, čo čínska strana striktne odmietala.
Princíp reciprocity sa tak v americko-čínskych vzťahoch čoraz častejšie mení na princíp „odplaty“. Keďže obaja lídri majú do konca roka 2026 naplánované ešte tri stretnutia – vrátane Si Ťin-pchingovej cesty do USA –, diplomatické a bezpečnostné tímy na oboch stranách Pacifiku sa zrejme musia pripraviť na ďalšie extrémne náročné mesiace plné obojstranného podozrievania.