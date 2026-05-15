Čínsky prezident Si Ťin-pching prijme na jeseň tohto roka pozvanie amerického náprotivku Donalda Trumpa a navštívi Spojené štáty. Očakávaná diplomatická cesta, naplánovaná na 24. septembra, je priamym výsledkom Trumpovej nedávnej návštevy v Pekingu. Hoci rokovania priniesli masívne nákupy lietadiel, zároveň odhalili pretrvávajúce napätie v otázke nezávislosti Taiwanu. O termíne jesennej cesty informovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí, správu sprostredkovala TASR na základe agentúry AFP.
Miliardové dohody a stabilita na Blízkom východe
Prezident Donald Trump pozval čínskeho lídra s manželkou do Bieleho domu počas svojej dvojdňovej návštevy čínskej metropoly. Výsledky týchto rokovaní prezident verejne chválil, pričom zdôraznil, že sa podarilo uzavrieť „skvelé obchodné dohody“.
Kľúčové body doterajších dohôd zahŕňajú:
- údajný súhlas Číny s nákupom najmenej 200 dopravných lietadiel od amerického výrobcu Boeing,
- spoločné rokovania o vojne v Iráne,
- vzájomnú zhodu na tom, že strategický Hormuzský prieliv musí zostať bezpodmienečne otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu.
Taiwan zostáva najcitlivejším bodom
Aj keď sa pekinský summit niesol v znamení pompéznosti a verejnej chvály, za zatvorenými dverami panovala odlišná atmosféra. Si Ťin-pching podľa informácií agentúry Reuters amerického prezidenta dôrazne varoval. Upozornil ho, že akékoľvek zlé naloženie s otázkou Taiwanu by mohlo vyústiť do otvoreného konfliktu. Pevninská Čína totiž považuje ostrov za svoju integrálnu súčasť a nevylučuje ani použitie vojenskej sily na jeho ovládnutie.
Na tieto hrozby reagoval Trump v rozhovore pre americkú stanicu Fox News, kde Taiwan, ktorý má silnú podporu USA, paradoxne varoval pred oficiálnym vyhlásením nezávislosti:
„Nechceme žiadne vojny, a ak to zostane tak, ako to je, myslím si, že Číne to nebude vadiť,“ vyhlásil šéf Bieleho domu na margo napätia v Taiwanskom prielive.
Napriek pompéznym vyhláseniam a priateľským gestám však Donald Trump odchádzal z Pekingu s rozpačitými výsledkami. Podľa analytikov totiž nedosiahol výraznejší prielom v kľúčových obchodných bariérach a nezískal ani žiadnu konkrétnu pomoc Pekingu pri ukončení vojny v Iráne. Očakávaná jesenná návšteva Si Ťin-pchinga vo Washingtone tak bude zaťažená nielen nenaplnenými ekonomickými očakávaniami, ale najmä pretrvávajúcou hrozbou vojenskej eskalácie v ázijskom regióne.