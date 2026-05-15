Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s hasičmi aktuálne realizuje technicky mimoriadne náročnú operáciu - odstraňuje posledný poškodený rušeň po vlaňajšej zrážke dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou. Zároveň boli zverejnené závery interného vyšetrovania, ktoré poukazujú na pochybenie pri riadení rýchlosti. Národný dopravca popritom naďalej pokračuje v odškodňovaní obetí, pričom zraneným cestujúcim už vyplatil státisíce eur.
Náročný zásah v strmom svahu a detaily zrážky
K mimoriadnej udalosti došlo ešte vlani na jeseň na výhybke, kde dvojkoľajná trať prechádza na jednokoľajnú časť. Samotná zrážka mala dramatický priebeh:
- nehoda sa stala 13. októbra 2025 o 10:11,
- rýchlik R 914 v tom čase stál na výhybke, pričom rýchlik R 913 doň narazil rýchlosťou 96 km/h,
- vo vlakoch sa nachádzalo viac ako 120 cestujúcich a päť zamestnancov ZSSK.
Aktuálne prebieha odstraňovanie havarovaného rušňa v zložitom a nestabilnom teréne nad záhradkárskou oblasťou, kam sa časť rýchlika R 913 zrútila. ZSSK už v decembri 2025 odstránila poškodený vozeň a palivovú nádrž, no samotný rušeň musel zostať pre bezpečnosť okolia zakotvený až doteraz. Na jeho vytiahnutí teraz spolupracuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Odpratanie posledného rušňa je mimoriadne technicky náročnou operáciou. Pracujeme v ťažko dostupnom teréne a zároveň postupujeme tak, aby bol zásah bezpečný pre zasahujúcich aj pre okolie. Ďakujeme Hasičskému a záchrannému zboru za profesionálnu súčinnosť,“ uviedol priamo z miesta zásahu Maroš Tichý, inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy ZSSK.
Príčinou bolo prejdenie návestidla, odškodné dosiahlo 419-tisíc eur
Rezortné interné preverenie nehody je už uzavreté, hoci policajné vyšetrovanie naďalej pokračuje. Zistenia komisie ukázali, že príčinou kolízie bolo neupravovanie rýchlosti vlaku R 914 od predzvesti tak, aby mohol pred nasledujúcim návestidlom bezpečne zastaviť. To následne viedlo k nedovolenému prejdeniu návestidla „Stoj“. Dopravca v tejto súvislosti už prijal aj konkrétne pracovnoprávne opatrenia.
Súbežne prebieha proces finančnej kompenzácie. ZSSK prijala celkovo 72 žiadostí o mimoriadny finančný príspevok, ktorý schválila vláda. Doteraz štátny dopravca odškodnil 59 žiadateľov s ľahkými, strednými aj ťažkými zraneniami, ktorým vyplatil celkovo 419-tisíc eur. Zvyšných 13 žiadostí sa ešte administratívne posudzuje.
Vlaky zostávajú najbezpečnejšie, nehôd ubúda
Napriek tejto tragickej udalosti ZSSK zdôrazňuje, že železničná doprava patrí medzi najbezpečnejšie spôsoby cestovania. Spoločnosť denne vypraví približne 1 800 vlakov a prepraví okolo 200-tisíc ľudí. Štatistiky prevádzkových incidentov (ako sú rezanie výhybky či prejdenie návestidla) navyše ukazujú pozitívny klesajúci trend:
- 2025: 24 incidentov (vrátane nuly požiarov rušňov) – ide o najbezpečnejší rok za sledované obdobie s poklesom o viac než 40 %
- 2024: 41 incidentov
- 2023: 35 incidentov
- 2022: 30 incidentov
- 2021: 31 incidentov
- 2020: 41 incidentov
„Aj táto udalosť je pre nás pripomienkou, že prevencia a systémové zvyšovanie bezpečnosti sú nepretržitý proces. Práve preto kladieme dôraz na dôsledné dodržiavanie predpisov, kontrolné mechanizmy a podporu moderných technológií,“ uzavrel Roman Kusý, riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly ZSSK.