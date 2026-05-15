Ukrajina má po masívnom štvrtkovom útoku na Kyjev plné právo na tvrdé odvetné údery, ktoré by mali cieliť priamo na ruský ropný priemysel a obranný sektor. Vyhlásil to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň adresoval varovanie Minsku pred snahami Moskvy vo väčšej miere zapojiť do vojny bieloruské územie. TASR o tom informuje na základe vyjadrení ukrajinského lídra.
Odveta je oprávnená, varovanie pre Lukašenka
Prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom piatkovom vyhlásení zdôraznil, že útočiť na infraštruktúru, ktorá financuje a poháňa ruskú vojnovú mašinériu, je v aktuálnej situácii absolútne legitímnym krokom.
„Odveta proti ruskému ropnému priemyslu, vojenskej výrobe a tým, ktorí sa priamo podieľajú na páchaní vojnových zločinov proti Ukrajine a Ukrajincom, je plne oprávnená,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Ukrajinské spravodajské služby a úrady okrem toho naďalej zaznamenávajú intenzívne ruské pokusy o zatiahnutie Bieloruska priamo do prebiehajúceho konfliktu.
„Rusko zvažuje plány operácií z juhu aj severu bieloruského územia – buď v smere Černihiv–Kyjev na Ukrajine, alebo proti niektorej z krajín NATO priamo z Bieloruska,“ varoval prezident. Zároveň odkázal, že Ukrajina sa bude tvrdo brániť, ak bieloruský líder Alexandr Lukašenko urobí fatálnu chybu a tento ruský zámer aktívne podporí.
Západné súčiastky v nových raketách a deň smútku
Masívny raketový a dronový útok na ukrajinskú metropolu z noci na 14. mája priniesol nielen katastrofálne straty na životoch, ale odhalil aj znepokojujúce skutočnosti o pôvode ruských zbraní:
- pri nočnom údere zahynulo najmenej 24 ľudí a takmer 50 osôb utrpelo zranenia,
- Zelenskyj dal ukrajinskej armáde okamžitý pokyn pripraviť „rôzne možné scenáre reakcie“,
- raketa Ch-101, ktorá úplne zrovnala so zemou bytový dom v kyjevskej štvrti Darnyckyj, bola podľa vyšetrovateľov vyrobená len v druhom štvrťroku tohto roka,
- to dokazuje, že Rusku sa napriek sankciám stále darí dovážať západné komponenty, zdroje a technológie potrebné na výrobu moderných striel.
Vo štvrtok večer navštívil zdevastované miesto tragédie samotný prezident. Sprevádzala ho prvá podpredsedníčka ukrajinskej vlády a ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková.
Na pamiatku obetí štvrtkového krviprelievania bol piatok v celom Kyjeve vyhlásený za deň štátneho smútku. „Svet si musí pamätať cenu, ktorú Ukrajina platí každý deň, aby zabránila šíreniu ruskej agresie do iných krajín,“ dodal na záver ukrajinský líder s dôraznou výzvou, aby západní spojenci okamžite zakročili proti obchádzaniu sankcií zo strany Moskvy. Únia aj USA musia podľa neho zaistiť, aby boli ekonomické reštrikcie pre Rusko skutočne bolestivé.