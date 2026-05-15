Nemecko-americké vzťahy sa po období mrazivej rétoriky pokúšajú o reštart. Kancelár Friedrich Merz dnes potvrdil telefonát s Donaldom Trumpom, v ktorom lídri našli spoločnú reč v otázke Iránu a koordinovali kroky pred kľúčovým summitom NATO. Napriek diplomatickému posunu však Merz neskrýva sklamanie zo spoločenského vývoja v USA.
Zhoda na iránskom ultimáte
Hlavným bodom rozhovoru bol narastajúci konflikt na Blízkom východe. Friedrich Merz aj Donald Trump sa zhodli, že Teherán musí okamžite ukončiť blokádu kľúčovej námornej tepny. „Irán musí ihneď zasadnúť za rokovací stôl a otvoriť Hormuzský prieliv,“ napísal kancelár na sieti X. Obaja lídri zároveň potvrdili červenú líniu: Teherán nesmie disponovať jadrovými zbraňami.
Ukončenie rozkolu a osud vojsk
Telefonát prichádza po ostrom diplomatickom konflikte. Pripomeňme, že Trump nedávno nariadil stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka po tom, čo Merz kritizoval chýbajúcu stratégiu USA voči Iránu. Hoci Trump predtým označil Merza za „neschopného“, piatkový rozhovor naznačuje snahu o pragmatickú spoluprácu. Kancelár zdôraznil, že Nemecko a USA zostávajú „silnými partnermi v silnom NATO“.
Ukrajina a summit v Ankare
Lídri zosúladili svoje postoje pred blížiacim sa summitom NATO, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla 2026 v Ankare. Ústrednou témou bude mierové riešenie vojny na Ukrajine, pričom Trump dlhodobo tlačí na európskych spojencov, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť kontinentu.
- NATO summit: Ankara, Turecko (júl 2026).
- Hlavná agenda: Mierový plán pre Ukrajinu a reforma financovania Aliancie.
- Strategický cieľ: Stabilizácia vzťahov s administratívou, ktorá Alianciu opakovane kritizuje.
Varovanie pre mladú generáciu
Napriek diplomatickému zmieru Merz na katolíckom zjazde vo Würzburgu šokoval otvorenosťou. Mladým ľuďom odkázal, že hoci USA obdivuje, aktuálne by im neodporúčal tam žiť ani študovať. Ako dôvody uviedol:
- Rozvrat spoločnosti: Rýchlo sa meniace pomery a polarizácia v USA.
- Trh práce: Obmedzené možnosti uplatnenia aj pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
Máj 2026 tak prináša paradox: kým na najvyššej politickej úrovni sa Nemecko snaží s Trumpom pragmaticky koordinovať obranu a energetickú bezpečnosť, dôvera v „americký sen“ na spoločenskej úrovni dosahuje u nemeckých elít historické minimá.