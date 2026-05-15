V horskom teréne pri Jablonove nad Turňou prebieha jedna z najnáročnejších vyslobodzovacích akcií v histórii slovenských železníc. Takmer 60 hasičov sa pokúša vytiahnuť vrak rušňa, ktorý skončil hlboko v zráze po tragickej zrážke rýchlikov z októbra minulého roka.
Súboj s tonami ocele a terénom
Na mieste nehody aktuálne zasahuje 58 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s piatimi kusmi ťažkej techniky. Lokomotíva sa nachádza niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate. Práce v máji 2026 sprevádzajú komplikácie – stroj sa pri ťahaní začal vrývať do zeme. Hasiči museli použiť výbušniny na odpálenie oceľových nosníkov a vyčistiť okolie, aby vyslobodzovanie mohlo pokračovať.
Vyslobodzovanie prebieha za asistencie desiatok hasičov a ťažkej techniky; Foto: facebook.com/prezidiumhazz
„Doteraz sa podarilo rušeň posunúť o približne päť metrov,“ informoval HaZZ na sociálnej sieti. Prípravy na túto operáciu trvali niekoľko mesiacov, pričom palivová nádrž a poškodený vozeň boli odstránené už koncom minulého roka.
Dopravné obmedzenia na južnom ťahu
Kvôli bezpečnosti a nasadeniu techniky museli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pristúpiť k úplnej výluke v danom úseku:
- Trvanie výluky: Do 24. mája 2026.
- Osobná doprava: Nahradená autobusmi (NAD).
- Nákladná doprava: Úplne vylúčená, vlaky smerujú na odklonové trasy.
Stroj sa pri ťahaní začal vrývať do zeme; Foto: facebook.com/prezidiumhazz
Memento tragédie: YouTube v kabíne?
Zrážka z 13. októbra 2025 si vyžiadala takmer 100 zranených a otriasla dôverou v bezpečnosť železničnej dopravy. Vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR prinieslo šokujúce zistenia. Podľa ministra Jozefa Ráža bolo príčinou nerešpektovanie návesti „Stoj“, pričom rušňovodič mal počas jazdy sledovať videá na platforme YouTube.
Vyprosťovanie rušňa v máji 2026 nie je len technickou výzvou, ale aj definitívnym odstraňovaním následkov nešťastia, ktoré viedlo k sprísneniu kontrol v kabínach rušňovodičov po celom Slovensku. Polícia prípad naďalej vyšetruje ako všeobecné ohrozenie.