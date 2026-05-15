Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) objavila v ponuke obľúbeného predajcu Sinsay nebezpečný výrobok. Ide o bižutériu, ktorá pri kontakte s pokožkou uvoľňuje nadlimitné množstvo niklu.
Informácie o výrobku
SOI na svojom webe spresnila, že za nebezpečný označila výrobok zo sekcie bižutérie. Konkrétne ide o retiazku s týmito parametrami:
- Názov: Retiazka s príveskom v tvare srdca
- EAN kód: 59078313887162
- Kód produktu: 926HM-SLV-ONE
- Pôvod: Čína
- Popis: Retiazka striebornej farby s integrovaným príveskom v tvare nekonečna (zdobený kamienkami) a voľným príveskom v tvare srdca. Balená v priehľadnom obale na papierovom podklade.
Retiazka má prívesok v tvare srdca; Foto: soi.sk
Bižutéria sa predáva v priehľadnom obale na papierovom podklade; Foto: soi.sk
Prečo je nikel nebezpečný?
Inšpekcia pri laboratórnych testoch zistila, že prívesok v tvare srdca obsahuje nadlimitné množstvo niklu. Nikel patrí medzi silne alergizujúce ťažké kovy. Dlhodobá alebo opakovaná expozícia podľa SOI môže viesť k:
- Silným alergickým reakciám.
- Negatívnemu vplyvu na nervový systém.
- Poškodeniu vnútorných orgánov.
- Zvýšenému riziku vzniku rakoviny (nikel sa považuje za potenciálny karcinogén).
Výrobok vráťte v predajni
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby predmetnú retiazku okamžite prestali používať. Predajca už prijal nápravné opatrenia a výrobok sťahuje z predaja.
Aké máte práva?
Ak ste si tento náhrdelník zakúpili, máte právo vrátiť ho v predajni, kde ste ho kúpili. Obchodník je povinný vám vrátiť plnú kúpnu cenu, prípadne výrobok vymeniť za bezpečný produkt rovnakej hodnoty (ak s tým budete súhlasiť).
SOI varuje pred ďalšími rizikovými výrobkami
Slovenská obchodná inšpekcia počas mája varovala aj pred ďalšími nebezpečnými výrobkami. Jedným z nich je jednolôžková posteľ z Číny, ktorá pre vážne konštrukčné poruchy predstavuje riziko poranenia pre dospelých aj deti.
Problémový model postele je na trhu distribuovaný pod názvom Dictador, pozor si treba dávať aj na označenie DENNIS, ktoré je uvedené priamo na balení. Tento kus nábytku v šedej farbe s dĺžkou 120 cm je vyrobený kombináciou dreva, kovu, PU peny a poťahovej látky.
Slovenská obchodná inšpekcia navyše upozorňuje, že návod na montáž bol dodávaný výlučne v anglickom jazyku, čo je v rozpore s platnými predpismi.
SOI v apríli informovala aj o nebezpečných výrobkoch pôvodom z Poľska. Ide o sériu predlžovacích prívodov značky PLASTROL, pri používaní ktorých hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Inšpekcia pri viacerých modeloch značky PLASTROL identifikovala nedostatočné konštrukčné vyhotovenie. SOI preto uložila povinné opatrenia na zabránenie ďalšiemu predaju a zabezpečila stiahnutie výrobkov z trhu. Spotrebiteľom, ktorí si tieto produkty zakúpili, sa odporúča, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.