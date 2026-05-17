Šálka čaju alebo kávy obsahuje viac ako len vodu a zmes. Pri príprave vody v rýchlovarnej kanvici totiž hrozí jej kontaminácia čiastočkami plastu. Vedci z University of Queensland (UQ) zistili, že plastové kanvice sú významným zdrojom každodenného kontaktu človeka s nano- a mikroplastmi.
Mrazivé čísla: Miliardy častíc v jednej šálke
Výskumný tím pod vedením Elvisa Okoffa zistil, že varenie vody v plastovej nádobe vedie k uvoľňovaniu častíc, ktoré voľným okom nevidno. Výsledky výskumu publikovaného v odbornom časopise npj Emerging Contaminants sú alarmujúce:
- Nové kanvice: Pri prvom cykle v novej plastovej kanvici sa uvoľňuje takmer 12 miliónov nanočastíc na jeden mililiter vody. V bežnej 250 ml šálke čaju to predstavuje približne 3 miliardy plastových častíc.
- Opakované používanie: Hoci koncentrácia častíc časom klesá, riziko pretrváva. Aj po 150 použitiach kanvica stále uvoľňuje 820 000 nanočastíc na mililiter (viac ako 200 miliónov na šálku).
„Varenie vody v plastových kanviciach je každodennou rutinou pre milióny ľudí na celom svete. Zistili sme, že tento jednoduchý zvyk môže do vody uvoľňovať obrovské množstvo drobných plastov,“ uviedol Okoffo na margo výskumu.
Tvrdá voda ako nečakaný spojenec
Zaujímavým zistením štúdie je vplyv zloženia vody na uvoľňovanie plastov. Výskum ukázal, že tvrdá voda z vodovodu výrazne znižuje množstvo uvoľnených častíc. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že minerály obsiahnuté v tvrdej vode (vodný kameň) vytvoria vo vnútri kanvice ochranný povlak, ktorý bráni priamemu kontaktu vody s plastovým povrchom.
Mikroplasty: Sme „vopred znečistení“?
Mikroplasty sa už našli takmer vo všetkých orgánoch ľudského tela. Tieto látky pritom ovplyvňujú zdravie srdca aj ciev.
Výskum vplyvu mikroplastov na ľudské zdravie je ešte len v začiatkoch, no doterajšie nálezy sú alarmujúce. Vedci zo Stanford Medicine upozorňujú, že plastové častice sa našli už takmer vo všetkých orgánoch ľudského tela vrátane srdca, mozgu, žalúdka a placenty. Mikroplasty dokonca prenikli už aj do materského mlieka a prvej stolice novorodencov.
Čo hovoria najnovšie výskumy:
- Riziko pre srdce a cievy: Štúdia publikovaná v The New England Journal of Medicine (marec 2024) ukázala, že pacienti, ktorí mali mikroplasty v tepnách, čelili vyššiemu riziku infarktu, mŕtvice a predčasnej smrti.
- Vplyv na bunky: Pilotné štúdie naznačujú, že plasty dokážu preniknúť až do vnútra buniek a meniť expresiu génov, čo prispieva k rozvoju cievnych ochorení.
- Riziko pre deti: Detské orgány sú vo vývoji citlivejšie. Výskum na Stanforde objavil mikroplasty (vrátane teflónu) hlboko v tkanive mandlí u detských pacientov, čo môže súvisieť s nárastom autoimunitných ochorení a problémov so štítnou žľazou.
Ako minimalizovať riziko?
Austrálski vedci zdôrazňujú, že k zmierneniu uvoľňovania mikroplastov z kanvice pomáha niekoľko jednoduchých zmien v rutine:
- Viacnásobné vyvarenie: Po kúpe novej plastovej kanvice nestačí len jednoduché opláchnutie. Odporúča sa niekoľkokrát za sebou vyvariť plnú kanvicu vody a vodu z nej následne vyliať.
- Jasnejšie označovanie: Vedci volajú po zavedení bezpečnostných štítkov a jasnejších návodov od výrobcov, ktoré by spotrebiteľov na toto riziko upozornili.
- Zmena materiálu: Podobne ako pri mrazení potravín, aj tu je najbezpečnejšou alternatívou výmena plastu za sklo alebo nehrdzavejúcu oceľ.
Okoffo vyzýva zákonodarcov a regulačné orgány, aby informovali verejnosť o rizikách uvoľňovania mikroplastov z povrchov. Hoci sú zdravotné následky dlhodobého vystavovania sa mikroplastom stále predmetom výskumu, preventívne opatrenia a lepšia informovanosť môžu pomôcť obmedziť množstvo plastov, ktoré vnikajú do našich tiel aj do životného prostredia.