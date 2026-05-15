Slovensko čaká víkend bez politických diskusií v televíznom éteri. Premiér Robert Fico sa v súvislosti s druhým výročím atentátu vzdal účasti v sobotnej rozhlasovej debate. K jeho iniciatíve „víkend bez politiky“ sa pridali aj ďalší kľúčoví predstavitelia strany Smer-SD, ktorí zrušili svoje nedeľné televízne vystúpenia.
Premiérovo gesto k výročiu
Predseda vlády Robert Fico mal pôvodne vystúpiť v sobotu 16. mája v relácii Sobotné dialógy na okruhu STVR. Úrad vlády SR však informoval, že premiér sa rozhodol účasť zrušiť. Svoje rozhodnutie odôvodnil symbolikou výročia útoku v Handlovej a snahou dopriať krajine aspoň jeden víkend pokoj od politických súbojov.
Reťazová reakcia v Smere
Iniciatíva predsedu vlády nezostala bez odozvy v radoch koalície. K výzve sa pripojili aj ďalší poprední politici:
- Tibor Gašpar: Podpredseda NR SR zrušil účasť v nedeľnej diskusii.
- Richard Takáč: Minister pôdohospodárstva sa taktiež vzdal vystúpenia v televíziách TA3 a STVR.
Obaja predstavitelia vládnej strany zároveň vyzvali svojich politických oponentov, aby nasledovali ich príklad. Cieľom je podľa nich vytvoriť priestor na celospoločenskú reflexiu udalostí z mája 2024 bez konfrontačnej politickej rétoriky.