Napätie medzi Washingtonom a Teheránom nepoľavuje ani po ohlásenom prímerí. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok potvrdil, že Spojené štáty prejavili záujem o pokračovanie mierových rozhovorov. Irán však zostáva skeptický a obviňuje administratívu Donalda Trumpa z vysielania rozporuplných signálov.
Diplomacia na bode mrazu
Hoci Washington a Teherán minulý mesiac ohlásili dočasné prímerie, trvalá mierová dohoda je v nedohľadne. Rokovania, ktoré sprostredkuje Pakistan, narazili na mŕtvy bod po tom, čo obe strany minulý týždeň vzájomne zamietli svoje návrhy. „Znovu sme dostali správy od Američanov o ochote rokovať, ale panuje u nás hlboká nedôvera,“ vyhlásil Abbás Arákčí na stretnutí ministrov krajín BRICS v Indii.
Čína ako kľúč k Hormuzskému prielivu?
Kým Arákčí hovorí o diplomacii, prezident Donald Trump z Pekingu odkázal, že mu s Iránom „dochádza trpezlivosť“. Trump sa so Si Ťin-pchingom zhodol na nutnosti okamžitého otvorenia Hormuzského prielivu. Čína v tejto súvislosti ponúkla svoju mediačnú pomoc, ktorú Teherán víta.
Aktuálny stav blokády v prielive:
- Tranzit: Povolený pre všetky lode okrem plavidiel krajín vo vojne s Iránom.
- Koordinácia: Nepriateľské lode musia svoje aktivity hlásiť iránskemu námorníctvu.
- Globálny dopad: Cez prieliv prúdi 20 % celosvetových dodávok ropy a LNG; blokáda trvá od vypuknutia konfliktu 28. februára 2026.
Ekonomická vojna pokračuje
Situácia zostáva patová. Kým Irán blokuje strategickú úžinu, Spojené štáty udržiavajú vlastnú blokádu zameranú na iránske prístavy. Podľa šéfa iránskej diplomacie sú rokovania v zložitej fáze, ale ešte úplne nestroskotali. Rozhodujúcim faktorom môže byť práve postoj Pekingu, ktorý je pre Teherán strategickým partnerom.
Máj 2026 sa tak nesie v znamení krehkého prímeria, kde každé zaváhanie v Hormuzskom prielive môže opätovne rozpútať otvorený vojenský konflikt medzi jadrovou superveľmocou a islamskou republikou.