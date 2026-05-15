Presne dva roky po tragickom útoku sa premiér Robert Fico vrátil na miesto činu. Na emotívnej tlačovej konferencii v Handlovej varoval, že hrozba podobného atentátu je v slovenskej spoločnosti stále prítomná. Zároveň vyzval médiá, opozíciu aj mimovládny sektor na celonárodné upokojenie situácie.
„Výchova ďalšieho teroristu pokračuje“
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) neskrýval obavy z aktuálneho spoločenského nastavenia. Podľa jeho slov politická rétorika v Národnej rade SR a atmosféra na protivládnych zhromaždeniach vytvárajú nebezpečné podhubie pre ďalšie násilie. „Ak si zoberiem, čo čítam v médiách, musím zopakovať, že výchova ďalšieho teroristu pokračuje,“ vyhlásil premiér v máji 2026.
Fico zároveň ocenil rozhodnutie justície, ktorá útok z roku 2024 klasifikovala ako teroristický čin. Zdôraznil, že nešlo o osobný spor, ale o úmyselnú snahu odstrániť predsedu vlády pre jeho politické názory a poškodiť tak ústavné zriadenie štátu.
Bez nenávisti, ale s varovaním
Napriek vážnym zraneniam, ktoré mu útočník spôsobil, premiér deklaroval, že voči Jurajovi Cintulovi (ktorého označil ako „toho pána“) necíti nenávisť. Považuje ho za obeť radikalizácie vyvolanej politickou atmosférou. Fico však dodal, že upokojenie spoločnosti je proces, ktorý musí začať od každého jednotlivca vrátane neho samého.
- Súdny verdikt: Najvyšší súd SR potvrdil útočníkovi 21 rokov väzenia.
- Výzva k zmieru: Premiér žiada o súčinnosť médiá, mimovládne organizácie aj politických oponentov.
- Stav hrozby: Pravdepodobnosť opakovania incidentu označil Fico za „obrovskú“.
Handlová ako symbol mementa
Piatkové výročie sa nieslo v duchu reflexie bezpečnostných zlyhaní aj krehkosti slovenskej demokracie. Podľa premiéra nestačí na zmiernenie napätia len úsilie vládnej strany. „Potrebujeme médiá, potrebujeme mimovládky,“ uzavrel Fico svoju výzvu z Handlovej, miesta, ktoré sa v máji 2024 stalo svedkom najväčšej traumy moderných slovenských dejín.