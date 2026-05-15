Štát zvažuje zásadnú zmenu v energetickej politike. Premiér Robert Fico dnes oznámil, že nákup ruskej ropy by mohol prejsť pod kontrolu štátneho prepravcu Transpetrol. Tento krok by mal znížiť závislosť od nákupných rozhodnutí maďarskej skupiny MOL, ktorá vlastní bratislavskú rafinériu Slovnaft.
Transpetrol ako nový strategický nákupca
Podľa slov predsedu vlády Roberta Fica je téma priameho štátneho nákupu suroviny „na stole“. Premiér o tejto možnosti rokoval s vedením spoločnosti Transpetrol hneď po svojom návrate z Moskvy. „Je prirodzené, že tak, ako plyn nakupuje SPP, mohla by ropu nakupovať iná štátna firma,“ uviedol Fico s tým, že Transpetrol je ako prepravca ideálnym kandidátom na túto úlohu.
Dôvody pre zvažovanú zmenu:
- Kontrola nad dodávkami: V súčasnosti o nákupoch rozhoduje maďarský MOL, na ktorý nemá slovenský štát priamy dosah.
- Využitie výnimiek: Slovensko chce maximálne využiť časovo obmedzené výnimky Európskej komisie na dovoz ruskej ropy.
- Energetická bezpečnosť: Posilnenie postavenia štátu v strategickom sektore po vzore nákupu zemného plynu cez SPP.
Situácia s výnimkami a exportom
Slovensko ročne spotrebuje pre potreby Slovnaftu takmer 6 miliónov ton ropy. Hoci rafinéria stále požíva výnimku na spracovanie ruskej zmesi, sankčné pravidlá sú prísne. Produkty vyrobené z ruskej ropy nemôže Slovnaft exportovať na okolité trhy, s výnimkou špecifických kvót pre Česko.
Cesta z Moskvy otvorila diskusiu
Premiér potvrdil, že diskusiu o nákupoch otvoril v nedeľu 10. mája 2026 po oslavách v Rusku. Politické rozhodnutie je podľa neho jasné, teraz je rad na odborníkoch v Transpetrole. „Politicky som k téme otvoril dvere a ďalšie rokovania sú už vecou podniku,“ uzavrel Fico.
Máj 2026 tak prináša potenciálne posilnenie štátneho vplyvu v ropnom priemysle. Ak by Transpetrol prevzal úlohu nákupcu, Slovensko by získalo priamu kontrolu nad obchodnými vzťahmi s ruskými dodávateľmi, čo však môže vyvolať ďalšie otázky ohľadom súladu s európskou sankčnou politikou.