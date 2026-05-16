Svetová meteorologická organizácia (WMO) vydala varovanie pred blížiacim sa klimatickým javom El Niño. Podľa najnovších modelov sa očakáva jeho prepuknutie už v období od mája do júla 2026, čo pravdepodobne prinesie nadpriemerné teploty a výrazné zmeny v zrážkach po celom svete.
Rýchly nástup otepľovania pri rovníku
Po období neutrálnych klimatických podmienok na začiatku roka dôjde v okolí rovníka k výraznej zmene. Ako približuje WMO na svojom webe, teploty povrchu mora v tejto oblasti prudko stúpajú. Vedúci oddelenia klimatických predpovedí WMO Wilfran Moufouma Okia tvrdí, že modely sú v súčasnosti silne zosúladené a existuje vysoká pravdepodobnosť, že El Niño naplno prepukne počas letných mesiacov.
„Po období neutrálnych podmienok na začiatku roka sú teraz klimatické modely v silnej zhode a existuje vysoká pravdepodobnosť, že nastane jav El Niño. V nasledujúcich mesiacoch sa pritom bude ešte zosilňovať.“ Vedúci oddelenia klimatických predpovedí WMO Wilfran Moufouma Okia.
Presnejšie údaje o intenzite El Niño budú známe koncom mája, dodal Okia.
Typické prejavy El Niño
El Niño sa vyznačuje otepľovaním povrchových vôd v strednom a východnom rovníkovom Pacifiku. Tento jav sa zvyčajne opakuje každé dva až sedem rokov a trvá približne deväť až dvanásť mesiacov. Ako spresňuje WMO, hoci je každý cyklus jedinečný, El Niño sa štandardne spája s týmito javmi:
- Extrémne teploty: Rok 2024 bol najteplejším v histórii práve kvôli kombinácii javu El Niño a klimatických zmien spôsobených človekom.
- Zrážkové extrémy: Zvýšené zrážky sa očakávajú v častiach Južnej Ameriky, na juhu USA a v oblasti Afrického rohu. Naopak, sucho hrozí Austrálii, Indonézii a častiam južnej Ázie.
- Hurikány: El Niño zvyčajne poháňa tvorbu hurikánov v centrálnom a východnom Pacifiku, zatiaľ čo brzdí ich vznik v Atlantiku.
Aké počasie bude v Európe?
Pre obdobie máj – júl 2026 predpovede naznačujú „takmer globálnu dominanciu nadnormálnych teplôt pevniny“. Signál je obzvlášť silný pre oblasť Európy a severnej Afriky, strednej Ameriky a Karibiku. Klimatické zmeny podľa WMO síce nezvyšujú frekvenciu El Niña, no môžu zosilniť jeho dopady, pretože teplejší oceán a atmosféra dodávajú extrémnym prejavom počasia viac energie.
WMO zdôrazňuje, že včasné sezónne predpovede sú kľúčové pre kritické sektory:
- Poľnohospodárstvo: Príprava na suchá alebo záplavy.
- Vodné hospodárstvo a energetika: Riadenie zásob vody pre hydroelektrárne.
- Zdravotníctvo: Reakcia na očakávané vlny horúčav.
Sucho už zasiahlo časť Slovenska
Kým globálne modely sledujú Pacifik, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v aktuálnom monitoringu k 10. máju 2026 upozorňuje na nepriaznivý stav vlahy na našom území. Podľa indexu SPEI na Slovensku momentálne prevažujú mierne až veľmi suché podmienky.
Kľúčové zistenia SHMÚ:
- Najkritickejšie oblasti: Extrémne sucho je lokálne hlásené v oblasti Nízkych Tatier, Tatier, Veľkej a Malej Fatry a na Orave.
- Deficit zrážok: Za posledných 90 dní dosahuje deficit zrážok viac ako -150 mm v oblastiach Tatier, Vihorlatu, Kremnických vrchov, Vtáčnika a Strážovských vrchov.
Vo viacerých lokalitách na Slovensku prevláda extrémne sucho. SHMÚ zverejnil údaje k štvrtku 14. mája; Foto: shmu.sk
- Trvanie sucha: Na väčšine územia trvá sucho 40 až 80 dní, no v oblastiach Oravy, Kysúc, Liptova a Spiša dosahuje až 120 do 140 dní.
- Teplotné extrémy a výpar: Najvyššia teplota dosiahla v uplynulom týždni 29 °C (Juhoslovenská kotlina), pričom týždenný výpar bol nadpriemerný – na Záhorí dosiahol až 153 % normálu.
Hoci uplynulý týždeň priniesol zrážky najmä na východ a sever (lokálne 30 až 50 mm), takmer celý Bratislavský kraj a dolné Považie zostali prakticky bez zrážok, čo situáciu v týchto regiónoch ďalej zhoršuje.