Premiér Robert Fico dnes počas návštevy Handlovej prelomil mlčanie ohľadom masívnych ruských útokov na Zakarpatsko. Vyjadril znepokojenie nad blízkosťou bojov k slovenským hraniciam a opätovne zdôraznil potrebu mierových rokovaní. Odmietol však kritiku opozície, že by situáciu podcenil.
Znepokojenie nad útokmi pri hraniciach
Predseda vlády Robert Fico potvrdil, že bezpečnostná situácia na západnej Ukrajine je vážna. „Chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak sa tak blízko hraníc Slovenska objavujú takéto útoky,“ uviedol Fico v máji 2026. Podľa jeho slov je nevyhnutné byť opatrný, no zároveň kritizoval prístup Európskej únie, ktorá podľa neho do vojny „podkuruje“, čím predlžuje konflikt.
Bezpečnostná rada nateraz nebude
Na margo výziev opozície na okamžité zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiér reagoval pragmaticky. Vyhlásil, že nepotrebuje robiť gestá pre kamery. „Ak by došlo k situácii, ktorá by nás ohrozovala, zvolal by som ju, ja sa tomu nebránim,“ dodal. Zároveň informoval, že prebiehajú prípravy na spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády.
Návšteva kancelára Merza sa odkladá
Premiér objasnil aj medializované informácie o zrušenej ceste nemeckého kancelára Friedricha Merza na Slovensko. Podľa Fica išlo o zmenu súkromného programu nemeckého lídra, ktorý mal byť v Bratislave koncom mája.
- Pôvodný termín: Pracovné stretnutie bolo plánované na 29. mája 2026.
- Povaha cesty: Nešlo o oficiálnu štátnu návštevu, ale o využitie Merzovho súkromného programu.
- Reakcia SR: Premiér uviedol, že z odkladu „nerobí senzáciu“ a s kancelárom sa stretne v inom termíne.
Fico Merzovi zavolá alebo sa s ním stretne inde
Premiér tvrdí, že ak by niekto zrušil stretnutie s ním pre jeho návštevu Moskvy, išiel by do hlavného mesta Ruska „trikrát viac“. „Neverím, že by urobil Merz takú politickú chybu, že nepríde, lebo Moskva. Tomu neverím. To by bola silná káva aj pre mňa,“ vyhlásil Fico. Povedal, že Merzovi zavolá alebo sa s ním stretne na Európskej rade.
Fico v sobotu (9. 5.) počas svojho návratu z Moskvy informoval, že návšteva Merza na Slovensku je plánovaná na 29. mája. Nemecký kancelár kritizoval v sobotu prítomnosť Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme. Hovorca nemeckej vlády pre TASR vo štvrtok (14. 5.) uviedol, že Merz v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska.