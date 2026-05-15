Rezort informatizácie vracia úder. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ostro odmietlo kritiku združenia Slovensko.Digital ohľadom modernizácie portálu Slovensko.sk. Podľa ministerstva sú tvrdenia o utajovaní a obchádzaní zákona len „mediálnymi skratkami“ a aktivistickým tlakom, ktorý ohrozuje bezpečnosť štátu.
Znalecké posudky potvrdili riziká
Ministerstvo argumentuje, že jeho kroky vychádzajú z odborných analýz. Posudok od Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) aj nezávislý posudok zo Žilinskej univerzity sa zhodli na kritickom stave portálu. „To, že systém dnes funguje, neznamená, že riziká neexistujú,“ uviedlo MIRRI v máji 2026 s tým, že súčasná prevádzka je výsledkom „plátania“ a obrovského nasadenia technických tímov.
Utajovanie alebo ochrana infraštruktúry?
MIRRI rezolútne poprelo, že by porušovalo zákon o utajovaných skutočnostiach. Rezort zdôraznil, že zatiaľ neexistuje žiadna zmluva ani výdavok na modernizáciu, preto nie je možné utajovať cenu niečoho, čo neexistuje. Jediným dokumentom v režime limitovanej informácie bol znalecký posudok, z ktorého už ministerstvo sprístupnilo maximum dát.
- Kritická infraštruktúra: Štát má povinnosť chrániť systémy, ktoré spracúvajú milióny úradných úkonov.
- Transparentnosť: MIRRI tvrdí, že procesy pri pochybnostiach samo zastavilo, čo svedčí o dodržiavaní pravidiel.
- Odbornosť: Rozhodnutia sa opierajú o akademickú obec (Žilinská univerzita), nie o politické domnienky.
Slovensko.Digital žiada verejnú kontrolu
Konflikt vyostrilo vyjadrenie združenia Slovensko.Digital, ktoré vyzvalo vládu na zastavenie „utajovanej obnovy“. Aktivisti tvrdia, že vyhlásenie havarijného stavu na základe neverejných posudkov znemožňuje akúkoľvek kontrolu a vytvára priestor pre právne aj finančné riziká. MIRRI však tieto výzvy považuje za účelové interpretácie, ktoré ignorujú elementárne fakty o správe kritických systémov.
Máj 2026 tak prináša hlboký rozpor medzi štátnou správou a odbornou verejnosťou v otázke, kde končí potreba bezpečnosti a začína povinnosť transparentnosti pri správe kľúčových digitálnych služieb štátu.