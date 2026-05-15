Kauza únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha opäť rezonuje v slovenskom parlamente. Opozičná strana SaS na dnešnej tlačovej konferencii vyzvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku k rázne konaniu a navrhla vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho tímu v spolupráci s Nemeckom.
Žiadosť o medzinárodný tím
Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zdôraznila, že Slovensko by malo aktívne participovať na dokazovaní spoločne s nemeckými orgánmi, ktoré v prípade už vyniesli niekoľko rozsudkov. „Je namieste urobiť medzinárodný vyšetrovací tím a pýtať si Nemecko a ich dôkazy,“ vyhlásila Kolíková s tým, že priamo generálny prokurátor by mal mať záujem na riadnom očistení mena krajiny.
Spor o kompetencie: Inšpekcia verzus ÚBOK
Poslanci SaS ostro kritizujú skutočnosť, že prípad momentálne rieši policajná inšpekcia. Podľa Juraja Krúpu (SaS) je toto nastavenie neefektívne a kauza by mala prejsť pod Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Krúpa argumentuje medzinárodným rozmerom organizovanej skupiny, ktorá mala únos logisticky zabezpečovať.
- Podozrenia z falšovania: Podľa SaS bolo vietnamskému občanovi poskytnuté vízum bez osobnej prítomnosti.
- Zahraničná stopa: Nemecké vyšetrovanie potvrdilo použitie slovenského vládneho špeciálu.
- Požiadavka opozície: Okamžité spustenie vyšetrovania mimo štruktúr inšpekcie.
Mŕtvy bod vo vyšetrovaní?
Podľa opozičných poslancov sa prípad na slovenskej strane reálne nehýbe. Poukazujú na to, že kým nemecká justícia má v rukách konkrétne dôkazy a svedectvá, slovenská strana stále prešľapuje na mieste. Krúpa pripomenul podozrivé okolnosti udeľovania víz a logistiku prevozu, ktorá podľa neho nesie znaky sofistikovanej kriminálnej operácie.
Máj 2026 prináša obnovený tlak na Maroša Žilinku. Rozhodnutie o tom, či bude kauza pridelená elitným vyšetrovateľom z ÚBOK-u, ukáže, nakoľko je slovenská prokuratúra ochotná spolupracovať s európskymi partnermi na objasnení jednej z najtemnejších káuz slovenskej diplomacie.