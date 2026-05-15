Návštevníci obľúbeného areálu kaštieľa v Betliari zažili vo štvrtok popoludní nečakané stretnutie. Do historického parku v správe Slovenského národného múzea prenikol medveď hnedý. Zásahový tím musel zviera z areálu vyplašiť, lokalita zostáva pod sprísneným dohľadom.
Dezorientovaný návštevník v parku
Podľa vyjadrenia Michala Mlynára, vedúceho Zásahového tímu pre medveďa hnedého v Muráni, sa zviera do oploteného areálu dostalo pravdepodobne náhodou cez jednu z dier v pôvodnom oplotení. Medveď sa v uzavretom priestore ocitol v pasci a nedokázal nájsť cestu von. „Bol dosť dezorientovaný a plachý, nemal tendenciu útočiť,“ priblížil Mlynár priebeh zásahu v máji 2026.
Monitoring pomocou fotopascí
Odborníci odhadujú, že išlo o približne trojročného jedinca. Keďže sa medveď správal prirodzene placho, členom tímu sa ho podarilo úspešne vyplašiť späť do voľnej prírody. Napriek tomu správa múzea a ochranári nič neponechávajú na náhodu:
- Fotopasce: V areáli boli rozmiestnené zariadenia na sledovanie pohybu zveri.
- Monitoring: Lokalita bude v najbližších dňoch pod zvýšeným dohľadom zásahového tímu.
- Výzva pre verejnosť: Návštevníkov parku v Betliari prosia o zvýšenú opatrnosť a sledovanie okolia.
Problémom je stav oplotenia
Výskyt šelmy v tak tesnej blízkosti národnej kultúrnej pamiatky opäť otvoril otázku zabezpečenia historických parkov. Množstvo dier v oplotení betliarskeho areálu uľahčuje divej zveri vstup do priestorov, ktoré sú masívne navštevované turistami. SNM – Múzeum Betliar bude musieť v spolupráci so štátnymi orgánmi riešiť opravu bariér, aby sa podobné situácie neopakovali.
Incident z mája 2026 skončil bez zranení a škôd na majetku.