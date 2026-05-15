Dnes uplynuli presne dva roky od tragických udalostí v Handlovej. Slovenská informačná služba (SIS) pri tejto príležitosti označila atentát na Roberta Fica za najzávažnejší bezpečnostný incident v histórii SR. Zároveň varuje, že hrozba politicky motivovaného násilia a extrémizmu v online priestore naďalej narastá.
Dva roky po Handlovej: Spoločnosť v napätí
V piatok 15. mája 2026 si Slovensko pripomína druhé výročie útoku, pri ktorom bol po výjazdovom rokovaní vlády vážne postrelený premiér Robert Fico. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar vo vyhlásení zdôraznil, že útok na legitímne zvoleného predstaviteľa je v demokracii neakceptovateľný. Tajná služba sa preto v súčasnosti prioritne zameriava na násilný aktivizmus živený nenávisťou k politickým oponentom.
Dezinformácie ako palivo polarizácie
Podľa SIS zohráva v radikalizácii kľúčovú úlohu internet. Gašpar upozornil na šírenie naratívov, ktoré často nemajú reálny základ, no ich masové zdieľanie a následná medializácia prehlbujú napätie v krajine. „O obsahoch nenávistných prejavov či vyhrážok priebežne informujeme zákonných príjemcov,“ uviedol riaditeľ služby.
Právna bodka: 21 rokov za mrežami
Hoci sa diskusie o politických dopadoch nekončia, justícia už v prípade hlavného aktéra vyniesla definitívny verdikt. Koncom apríla 2026 Najvyšší súd SR potvrdil pre útočníka Juraja Cintulu prísny trest:
- Výška trestu: 21 rokov odňatia slobody.
- Kvalifikácia skutku: Úmysel poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky.
- Závažnosť: Súd potvrdil, že išlo o útok na samotné základy štátu.
Budúcnosť bezpečnosti v SR
Podľa SIS sa problém s politicky motivovaným extrémizmom po dvoch rokoch od atentátu ešte viac zvýraznil. Monitorovanie online prostredia a eliminácia hrozieb násilného aktivizmu zostávajú v máji 2026 hlavnými prioritami bezpečnostných zložiek v snahe predísť opakovaniu podobných tragédií.
Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním
Deň atentátu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) nie je len pripomienkou samotných výstrelov. Je varovaním, kam môže viesť nenávisť, fanatizácia spoločnosti a dlhoročná dehumanizácia politického súpera. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na sociálnej sieti v súvislosti s druhým výročím incidentu.
„Slovensko si tento deň musí pamätať preto, aby sa už nikdy nestalo, že z politického fanatizmu vznikne pokus fyzicky zlikvidovať človeka pre jeho politický názor alebo verejnú funkciu. Tvrdá politická súťaž áno. Nenávisť, dehumanizácia a výstrely nikdy,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že atentátnik nevyrástol vo vzduchoprázdne. „Bol súčasťou prostredia, ktoré roky živili politici súčasnej opozície a časť médií nenávisťou voči ľuďom s iným politickým názorom,“ dodal minister.