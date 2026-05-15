Pomsta za odmietnutie dohnala 59-ročného muža z obce Slovinky k hrôzostrašnému činu. Za pokus o usmrtenie psa svojej známej pomocou návnad s klincami ho Okresný súd v Spišskej Novej Vsi odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody. Arik, päťročný kríženec, útok prežil len vďaka rýchlemu zásahu veterinára.
Mäsové návnady plné kovu
Incident sa odohral v septembri 2025. Odsúdený muž si v letnej kuchynke pripravil tri mäsové kapsy, ktoré zošil čiernou niťou a naplnil kovovými hoblinami a klincami. Tieto návnady následne prehodil na pozemok rodinného domu ženy, ktorá ho predtým odmietla. Motívom tak bola osobná pomsta smerovaná na nevinné zviera.
Muž pripravil tri mäsové kapsy, ktoré zošil čiernou niťou a naplnil kovovými hoblinami a klincami; Foto: facebook.com/policiaslovakia
Päťročný pes Arik jednu z návnad skonzumoval. Veterinár po vyšetrení konštatoval akútne ohrozenie života. Kovové predmety v tráviacom trakte mohli spôsobiť devastujúce vnútorné zranenia a následný bolestivý úhyn. Vďaka odbornej pomoci sa však zviera podarilo zachrániť.
Rozsudok: 14 mesiacov podmienečne
Okresný súd uznal muža za vinného z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu (v štádiu pokusu). Súd mu uložil nasledujúci trest:
- Trest odňatia slobody: 14 mesiacov.
- Skúšobná doba (podmienka): 16 mesiacov.
Environmentálna kriminalita pod drobnohľadom
Na prípade pracovali špecialisti z Národného centra osobitných druhov kriminality Prezídia PZ. Polícia v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek týranie, zanedbávanie alebo pokus o usmrtenie zvieraťa je trestným činom podľa zákona o veterinárnej starostlivosti.
Tento prípad z mája 2026 je mementom, že útoky na zvieratá nie sú políciou ani súdmi brané na ľahkú váhu a páchatelia čelia reálnym trestnoprávnym následkom, hoci v tomto prípade vyviazol útočník s podmienkou.