V Spišskej Novej Vsi došlo v piatok (15. 5.) ráno k tragickému nálezu. Na ulici okoloidúci nehybné telo muža, ktorému už záchranári nedokázali pomôcť.
Muža našli na zemi s osobnými vecami
Ako informuje portál noviny.sk, telo muža bez domova našli ľudia v ranných hodinách ležať na ulici neďaleko budovy colnej správy. Vedľa neho sa nachádzala igelitová taška s jeho osobnými vecami. Okamžite boli privolané záchranné zložky, no privolaný lekár mohol už len skonštatovať smrť.
Podľa predbežných a dostupných informácií ide o:
- Muža vo veku približne 60 rokov.
- Osobu bez domova, ktorá mala pochádzať z Bulharska.
Príčinu smrti určí vyšetrovanie
Na mieste zasahovali príslušné policajné zložky, ktoré priestor zabezpečili. „Presné okolnosti smrti zatiaľ nie sú známe. Prípadom sa zaoberajú príslušné orgány, ktoré budú zisťovať príčinu úmrtia,“ dodal portál.