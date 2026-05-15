Opozičná strana SaS bije na poplach. Poslanecký návrh z dielne SNS, ktorý prešiel prvým čítaním v parlamente, môže podľa liberálov spustiť vlnu likvidačného zdaňovania. Novela zákona o miestnych daniach ruší horné stropy pre sadzby a zavádza nové administratívne povinnosti, ktoré SaS označuje za „čistú šikanu“.
Koniec daňových stropov pre väčšie budovy
Podľa súčasnej legislatívy nemôže byť najvyššia sadzba dane zo stavieb viac ako desaťnásobkom najnižšej. Predseda SaS Branislav Gröhling upozorňuje, že návrh SNS tento limit pre vybrané stavby úplne ruší. Týka sa to budov s jednou prevádzkou nad 500 m² alebo viacerými nad 1500 m². „Od 1. januára 2027 budú môcť obce schvaľovať prakticky akékoľvek sadzby bez horného stropu,“ varuje Gröhling.
Ústavné pochybnosti a nelogické prahy
Podpredseda SaS Marián Viskupič poukazuje na právnu neistotu a porušenie princípu rovnosti. Stačí, aby predajná plocha presiahla limit o jediný meter štvorcový, a vyššia daň postihne celú budovu vrátane skladov či kancelárií. „Je to čistá svojvôľa. Dve identické budovy môžu byť zdaňované diametrálne odlišne len kvôli malej zmene v nájomnej ploche,“ vysvetlil Viskupič.
Hlavné výhrady SaS voči návrhu SNS:
- Likvidačné dane: Absencia horného stropu umožňuje obciam stanoviť extrémne vysoké sadzby.
- Administratívna záťaž: Podnikatelia budú musieť v priznaniach uvádzať presné výmery predajných plôch a počty prevádzok.
- Nespravodlivosť: Vyššia daň sa vzťahuje na celú stavbu, nie len na predajnú časť.
- Chýbajúce odôvodnenie: Predkladatelia nevysvetlili logiku stanovených prahov 500 m² a 1500 m².
Trest pre tvorcov pracovných miest
Libieráli zdôrazňujú, že boli jedinou stranou v Národnej rade SR, ktorá hlasovala proti. Podľa nich ide o „toxickú kombináciu“, ktorá trestá malé a stredné podniky. SaS preto žiada o okamžité stiahnutie návrhu, ktorý považuje za protiústavný a škodlivý pre celé podnikateľské prostredie na Slovensku.
Máj 2026 sa tak stáva ďalším míľnikom v diskusii o tom, nakoľko môžu samosprávy zaťažovať lokálnu ekonomiku v snahe zaplátať diery vo svojich rozpočtoch.