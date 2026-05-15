Poľsko ubezpečuje o stabilite americkej vojenskej prítomnosti na svojom území. Napriek správam o škrtoch v rámci Pentagónu a pozastavení rotácie niektorých brigád, zostáva počet vojakov USA v krajine na úrovni 10 000. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že bezpečnosť východného krídla NATO nie je ohrozená.
Hegsethove škrty v Európe
Americký minister obrany Pete Hegseth tento týždeň vyvolal vlnu neistoty, keď nariadil stiahnutie viacerých jednotiek z kontinentu. Podľa informácií CNN a NBC News sa rozhodnutie týka najmä:
- 2. obrnenej brigády 1. jazdeckej divízie: Jej plánované vyslanie do Poľska (cca 4 000 vojakov) bolo pozastavené.
- Nemecka: Zrušenie trvalého rozmiestnenia práporu delostrelectva dlhého dosahu s raketami Tomahawk.
- Strategického velenia: Zrušenie európskeho veliteľstva pre schopnosti dlhého dosahu.
Varšava upokojuje situáciu
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vysvetlil, že nejde o plošnú redukciu, ale o reorganizáciu amerických síl v rámci Európy. Po konzultáciách s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Nawrockým potvrdil, že strategický význam amerických vojsk v Poľsku zostáva nemenný. „Pracujeme na posilnení prítomnosti a rozširovaní operačných schopností,“ deklaroval šéf rezortu.
Podľa agentúry PAP sa v tejto veci vo štvrtok stretol s americkým veľvyslancom Thomasom Roseom aj minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Ministerstvo na stretnutí deklarovalo pripravenosť prijať ďalších amerických vojakov a záujem spolupracovať v oblasti kritických surovín.
Reorganizácia namiesto ústupu
Zmeny v americkom kontingente prichádzajú v čase prehodnocovania globálnej stratégie Washingtonu v máji 2026. Hoci pozastavenie rotácie 2. obrnenej brigády znie ako zníženie počtu, podľa Varšavy budú tieto kapacity nahradené inými formami spolupráce alebo reorganizáciou už prítomných síl. Cieľom je udržať efektivitu obrany bez nutnosti masívnych personálnych presunov.
Situácia v máji 2026 ukazuje, že hoci nová administratíva v Pentagóne pristupuje k európskym záväzkom pragmatickejšie a úspornejšie, Poľsko si nateraz udržiava status kľúčového spojenca USA s desiatimi tisícami amerických vojakov na svojom území.