Americký prezident Donald Trump dnes ukončil svoju strategickú návštevu Číny. Pred odletom do Washingtonu vyzdvihol „skvelé obchodné dohody“ a deklaroval spoločnú reč so Si Ťin-pchingom v otázke Iránu. Trump zároveň využil záver summitu na ostrú kritiku svojho predchodcu.
Geopolitický prielom v otázke Iránu
Hlavnou témou záverečných piatkových rokovaní bola vojna na Blízkom východe. Podľa Donalda Trumpa sa obe superveľmoci zhodujú na nevyhnutnosti ukončenia konfliktu. „Islamská republika nesmie mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil prezident. Obe strany zároveň volajú po okamžitom znovuotvorení Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo snahu o stabilitu a vyzvalo na:
- Komplexné a trvalé prímerie: Peking chce zastaviť eskaláciu, ktorá ohrozuje globálne trhy.
- Otvorenie námorných trás: Reakcia na volanie medzinárodného spoločenstva po bezpečnej plavbe v Perzskom zálive.
Obchodné dohody a „elegantné“ narážky
Trump zhodnotil summit ako mimoriadne úspešný a priateľstvo so Si Ťin-pchingom označil za silné. Vyhlásil, že spoločne vyriešili problémy, ktoré boli pre iných neriešiteľné. Pozornosť však upútal aj Trumpov príspevok na sieti Truth Social, v ktorom interpretoval slová čínskeho lídra o úpadku USA.
„Prezident Si stopercentne narážal na obrovské škody spôsobené Bidenovou administratívou,“ uviedol Trump.
Zároveň dodal, že Si mu pogratuloval k „vojenskému zničeniu Iránu“ (pričom dodal tajuplné „pokračovanie nabudúce“) a k hospodárskemu rastu počas jeho súčasného pôsobenia v úrade.
Ekonomická obnova a pohľad do budúcna
Podľa amerického prezidenta sú Spojené štáty v máji 2026 opäť „najatraktívnejšou“ krajinou na svete, hoci pred dvoma rokmi boli v úpadku. Trump vyjadril vieru, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom budú po tomto summite silnejšie než kedykoľvek predtým, čo by malo priniesť stabilitu najmä v oblasti akciových trhov a globálneho obchodu.
Záver summitu v Pekingu naznačuje, že hoci rétorika Donalda Trumpa zostáva útočná voči domácej politickej scéne, na medzinárodnej úrovni sa pokúša o pragmatické spojenectvo s Čínou s cieľom spacifikovať Irán a stabilizovať energetické trhy.