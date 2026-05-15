Slovenský parlament vstupuje do novej éry rokovania. Od dnešného dňa nadobúda účinnosť novela rokovacieho poriadku, ktorá zásadne mení pravidlá v pléne. Poslancov čakajú prísne časové limity na diskusiu, „diskrétne zóny“ okolo rečníckeho pultu a tvrdé finančné tresty za nevhodné správanie.
Stopka pre nekonečné obštrukcie
Najvýraznejšou zmenou je zavedenie maximálneho času na rozpravu k jednému bodu programu, ktorý je stanovený na 37,5 hodiny. Pri strategických dokumentoch, ako je štátny rozpočet, sa tento limit zdvojnásobuje. Čas sa bude spravodlivo deliť medzi kluby, ktoré s ním môžu flexibilne hospodáriť.
Nové časové limity pre rečníkov:
- Navrhovateľ a spravodajca: 10 minút na úvodné/záverečné slovo, 40 minút v rozprave.
- Ostatní rečníci: Maximálne 40 minút vrátane prednesu pozmeňujúcich návrhov.
- Minimálna diskusia: Rozprava nemôže byť skrátená pod 12,5 hodiny.
Koniec transparentov a prísny „dresscode“
Parlamentná sála sa má stať dôstojnejším miestom. Novela nielen zakazuje vnášať, ale po novom aj používať a vyhotovovať plagáty či transparenty. Okolo rečníckeho pultu a miest pre členov vlády vzniká tzv. diskrétna zóna, do ktorej nesmie iný poslanec vstúpiť bez súhlasu rečníka.
Tvrdé sankcie: Strata celého platu
Doterajšie symbolické tresty nahradí citeľný finančný postih. Ak predsedajúci vykáže poslanca zo sály pre narušovanie poriadku, zákonodarca automaticky stráca mesačný plat vrátane všetkých príplatkov a paušálnych náhrad. Nové pravidlá tiež zakazujú v sále telefonovať a nahrávať si videá na mobilný telefón.
Dĺžka rozpravy:
- Pôvodný stav: Často neobmedzená, čo umožňovalo dlhé obštrukcie.
- Nový stav: Maximálne 37,5 hodiny na jeden bod programu (pri strategických zákonoch ako štátny rozpočet max. 75 hodín).
Sankcia za vykázanie zo sály:
- Pôvodný stav: Jeden neospravedlnený deň na schôdzi.
- Nový stav: Strata celého mesačného platu vrátane všetkých paušálnych náhrad a príplatkov.
Pozmeňujúce návrhy:
- Pôvodný stav: Povinnosť ich celé nahlas prečítať v pléne parlamentu.
- Nový stav: Stačí ich elektronické zverejnenie najneskôr do začatia rokovania o danom bode.
Vizuálne pomôcky a transparenty:
- Pôvodný stav: Bolo zakázané ich vnášať do sály.
- Nový stav: Je zakázané ich v sále nielen vnášať, ale aj vyhotovovať a používať.
Zefektívnenie legislatívneho procesu
Novela myslí aj na zjednodušenie práce. Poslanci už nebudú musieť unavovať kolegov čítaním dlhých pozmeňujúcich návrhov; postačí ich zverejnenie pred bodom programu. Zároveň pribudla povinnosť predkladať tzv. konsolidované znenie zákona, aby bolo hneď jasné, ako sa paragrafy po schválení novely zmenia.
Nové pravidlá prejdú prvou ostrou skúškou už 26. mája, kedy sa začne ďalšia riadna schôdza Národnej rady SR.