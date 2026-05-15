Spojené štáty pripravujú rázny právny a diplomatický úder proti Havane. Americké ministerstvo spravodlivosti sa chystá obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta, dnes 94-ročného Raúla Castra, za incident, ktorý sa odohral pred bezmála tridsiatimi rokmi. Tento krok prichádza v čase stupňujúceho sa tlaku administratívy Donalda Trumpa, ktorá ostrovnú krajinu zviera ropným embargom a žiada od nej zásadné politické reformy. Informovali o tom agentúra Reuters a stanica CBS News.
Zostrelené Cessny a smrť štyroch ľudí
Plánovaná obžaloba má korene vo februári 1996. Práve vtedy kubánska stíhačka MiG-29 nemilosrdne zostrelila dve neozbrojené civilné lietadlá Cessna. Tie patrili exilovej organizácii Brothers to the Rescue, ktorá v tom čase na mori vyhľadávala Kubáncov utekajúcich z ostrova na provizórnych plavidlách. Incident vtedy neprežili štyria ľudia.
Zodpovednosť padá na vtedajšie najvyššie vedenie krajiny. Vyšetrovanie Organizácie amerických štátov (OAS) a dostupné svedectvá odhalili viaceré závažné skutočnosti:
- lietadlá boli zostrelené v medzinárodnom priestore, teda mimo kubánskeho vzdušného priestoru,
- útok sa udial bez akéhokoľvek varovania, čím došlo k hrubému porušeniu medzinárodného práva,
- Fidel Castro v tom čase vyhlásil, že letectvo konalo na základe jeho „všeobecných rozkazov“,
- Raúl Castro v tom čase zastával kľúčový post ministra obrany a veliteľa kubánskych ozbrojených síl.
Ropné sucho a tajné schôdzky so CIA
Oprášenie historického prípadu prichádza v momente, kedy je Kuba mimoriadne zraniteľná. Prezident USA Donald Trump sa netají tým, že chce dosiahnuť zásadnú zmenu režimu, pričom v minulosti už načrtol aj možnosť „priateľského prevzatia“ krajiny. Ekonomickú a energetickú krízu na Kube zhoršili viaceré americké kroky:
- uvalenie prísneho ropného embarga na Kubu a hrozba vysokými clami pre štáty, ktoré by jej ropu dodali,
- zosadenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura v januári tohto roka, pričom Venezuela dovtedy dodávala Kube zhruba polovicu potrebného paliva,
- obrovské problémy s dodávkami – zatiaľ čo jeden ruský tanker sa už minul, ďalší uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.
Do tohto napätého prostredia vstupujú tajné diplomatické kanály. Vo štvrtok rokoval v Havane riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe s predstaviteľmi kubánskeho ministerstva vnútra. Medzi nimi bol aj vnuk bývalého prezidenta, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, ktorý po odstúpení svojho starého otca z postu lídra Komunistickej strany (v roku 2021) vystupuje ako kľúčový kontakt medzi USA a Kubou.
„Spojené štáty sú pripravené vážne sa angažovať v ekonomických a bezpečnostných otázkach, ale iba ak Kuba urobí zásadné zmeny. Kuba už nemôže byť bezpečným útočiskom pre protivníkov USA na západnej pologuli,“ znel nekompromisný odkaz od Trumpa, ktorý šéf CIA odovzdal Castrovmu vnukovi.
Pripravovaná obžaloba Raúla Castra tak zjavne nie je iba hľadaním historickej spravodlivosti, ale predovšetkým účelovým nástrojom v širšej geopolitickej hre. Washington plne využíva momentálnu zraniteľnosť kubánskej ekonomiky odstrihnutej od ropy, aby donútil Havanu k politickým ústupkom. Hrozba súdneho stíhania jedného z posledných žijúcich symbolov revolúcie je len ďalším spôsobom, ako administratíva Donalda Trumpa ukazuje komunistickému vedeniu, že čas na ústupky sa rýchlo kráti.