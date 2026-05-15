Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostro sledovanej oficiálnej návšteve Číny. V piatok sa v exkluzívnych priestoroch vládneho komplexu Čung-nan-chaj opäť stretol so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Hlavnými témami druhého dňa rokovaní sú Taiwan, napätá situácia na Blízkom východe a kľúčové obchodné dohody. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Za zatvorenými dverami: Ropa a strategický Taiwan
Druhý deň summitu prebieha v prísne stráženom režime. Podľa Bieleho domu bol do záhrad komplexu, ktorý sa nachádza neďaleko pekinského Zakázaného mesta, povolený prístup len úzkej hŕstke vybraných reportérov. Lídri pred Trumpovým odletom do vlasti a záverečným spoločným obedom riešia mimoriadne dôležité geopolitické otázky:
- štatút a bezpečnosť samosprávneho ostrova Taiwan,
- eskalujúcu vojnu a bezpečnostnú krízu na Blízkom východe,
- nové bilaterálne obchodné dohody.
„Čína chce nakupovať ropu od Spojených štátov,“ prezradil Donald Trump jeden z bodov obchodných rokovaní v exkluzívnom rozhovore pre americkú televíziu Fox News.
Hormuzský prieliv a stopka pre zbrane do Iránu
Piatkové rozhovory plynulo nadväzujú na dôležité závery zo štvrtka. Ako už americký prezident naznačil, s Pekingom sa mu darí nachádzať spoločnú reč v otázke iránskej krízy, ktorá momentálne ochromuje svetový obchod s energiami.
Čínsky prezident Si Ťin-pching podľa americkej strany ponúkol USA priamu pomoc pri zabezpečení kľúčovej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Zároveň sa mal zaviazať, že Čína neposkytne Iránu žiadne vojenské vybavenie. Peking by podľa Trumpa naopak veľmi uvítal dosiahnutie diplomatickej dohody medzi Spojenými štátmi a Teheránom, ktorá by viedla k definitívnemu a bezpečnému otvoreniu tejto strategicky dôležitej námornej úžiny.